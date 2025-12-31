點燃生命之火／弱勢男童住山區鐵皮屋 吃頓豐盛年菜成奢望

自從媽媽罹癌後，阿諺學習自己打理生活，分擔家務。（中信慈善基金會提供）

一名國小男童阿諺與罹癌媽媽同住，全家靠爸爸打零工維生，居住環境刻苦，僅靠鐵皮和木板遮擋風雨，三餐多吃自家種的青菜。和阿諺一樣的弱勢家庭，過年想吃頓豐盛年菜也成了遙不可及的想像。中國信託慈善基金會邀您支持第四十一屆「點燃生命之火」，用愛為弱勢孩童的營養加菜。

有天媽媽在阿諺眼前突然倒下，家人趕緊送醫後，發現她罹患癌症。阿諺很擔心媽媽從此無法康復，很多事情學著自己處理，包括曬衣服、餵豬、煮飯，甚至是照顧媽媽。增加的醫療費用，讓爸爸原本有限的收入，更難以負擔生活開銷。平時餐桌上常見的菜色多半是自家種的地瓜葉，還有炒蛋和清湯…，對成長中的孩子來說，營養問題令人擔心。

此外，阿諺一家住在偏僻山區，環境狹小，牆壁是單薄的木板隔間，夏天悶熱，冬天難擋寒風，廚房則是用鐵皮搭建，生活困窘可見一斑。

一回阿諺經過學校公告欄，看到作文比賽得名有獎金，馬上跟老師說要參加，結果他一口氣寫了五、六張稿紙，最終得到第一名，立刻把獎金交給家裡，希望分擔家計，爸媽和師長們都感受到孩子的孝心。（觀看完整記錄影片《小阿諺的大夢想》https://youtu.be/OGxpEHxugq8）

阿諺是台灣偏鄉弱勢孩童的生活縮影，農曆年節將近，透過第四十一屆「點燃生命之火」，您可以捐款新台幣三〇〇〇元認購一組年夜飯，或捐款三五〇〇元讓孩子有小紅包和年夜飯，與家人度過溫暖好年。詳情請上網搜尋「點燃生命之火」，或上中國信託慈善基金會官網https://www.ctbcfoundation.org/ 查詢。

