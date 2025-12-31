為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    植物品種權申請3368件 花卉占8成

    2025/12/31 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    花蓮農改場育成的蝴蝶蘭「花蓮二號︱黑天使」，今年已取得品種權。（農糧署提供）

    

    保障農業科研育種辛苦結晶，農業部推動植物品種制度，農糧署表示，近年品種權申請案有增加趨勢，自二〇〇五年六月實施以來，截至二〇二五年十一月，廿年來國內植物品種權申請案累計超過三千件，其中以花卉為大宗，占整體申請案逾八成。

    農糧署統計，廿年來植物品種權申請案累計有三三六八件，以花卉類二八一七件最多，其次為蔬菜類二一七件及果樹類一七九件；目前已公告通過件數一六九三件，包含花卉類一三四二件、蔬菜類一七三件及果樹類九五件等。

    農糧署副署長陳啟榮表示，二〇二二年有一五三件，二〇二三年有一七七件，去年有二百件，今年則為一〇一件，總體呈增加趨勢；今年申請件數減少，主要是受丹娜絲風災影響，部分蘭園受損，影響育種期程與繁殖工作，導致品種權申請延後，但仍顯示我國農業研發能量充沛，更代表育種者的努力獲得實質法規保障。

    陳啟榮指出，只要具新穎性、可區別性、一致性、穩定性及適當品種名稱等五大要件的植物，可依「植物品種及種苗法」申請品種權，經品種性狀檢定並審查通過後，木本或多年生藤本植物之品種權利期間為廿五年，其他植物物種則為廿年，權利期間品種的生產、繁殖、銷售、輸出入權利等由品種權人擁有，若被侵權也可請求賠償。

    與歐盟、越、日雙邊檢定採認

    農糧署表示，經農業雙邊協商，台灣目前已與歐盟、越南和日本簽署品種權合作備忘錄（MOU），透過雙邊檢定報告書的採認，可大幅簡化育種者在海外申請品種權的費用與時間，讓我國培育品種獲得保障。

