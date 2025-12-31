邊境查驗 日本進口草莓、哈密瓜、蜜柑農藥超標

日本哈密瓜檢出農藥殘留含量不符規定。 （食藥署提供）

新年將至，不少民眾會採購進口水果食用或送禮。衛福部食藥署昨公布邊境查驗不合格品項，其中包括三批日本草莓、一批日本蜜柑與一批日本哈密瓜，因殘留農藥不合格均遭退運或銷毀；另今年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案抽驗發現彌生軒、米塔義廚等知名餐飲業者自製飲品中的腸桿菌科超標。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，三批自日本輸入的鮮草莓，其中二批由「東和水果公司」報驗，計一一六七公斤，檢出農藥滅派林超標，另有一批「廣青公司」報驗的日本鮮草莓，計一五九・五五公斤，檢出賽芬蟎、因得克及Nitenpyram等三項農藥違規，其中殺蟲劑Nitenpyram為不得檢出。

劉芳銘說，前述三批日本鮮草莓已於邊境退運或銷毀，食藥署自今年六月廿二日至十二月廿二日止，計受理日本鮮草莓報驗一五八批，檢驗不合格六批，不合格率為三．八％，原因為殘留農藥不合格，已從二〇二三年六月一日起至二〇二六年五月卅一日止，在邊境針對日本的鮮草莓採監視查驗，抽驗比例為一百％。

劉芳銘也提到，不合格品項中尚有日本蜜柑與日本哈密瓜各一批，均由「東欣水果公司」報驗輸入，其中蜜柑三一五公斤，檢出殘留農藥美氟綜超標，哈密瓜卅五．五公斤，驗出不得檢出的農藥滅派林，均於邊境退運或銷毀，食藥署已針對日本進口的蜜柑加強抽批查驗，也對「東欣水果公司」自日本進口的哈密瓜採取加強抽批。

此外，「揚秦國際企業公司」報驗的馬來西亞板麵辣椒，驗出不得檢出的農藥環氧乙烷，在邊境退運或銷毀，食藥署也針對該公司在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

食藥署也公布公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案執行結果，米塔義廚、彌生軒等知名連鎖餐飲業者，自製飲品遭檢出腸桿菌科超標，均遭地方衛生局開罰三萬元，另牛有廖的豆腐驗出不得檢出的防腐劑，花蓮迷途鯨魚則因存放逾期紅椒粉，也遭地方衛生局開罰。

