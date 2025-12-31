男大腸癌、女乳癌 新發人數居首／衛福部擴大5癌篩檢補助對象 早期發現可降低死亡風險

衛福部擴大5癌篩檢補助對象，提供具家族史及重度吸菸者每2年一次LDCT檢查，強化肺癌早期發現與防治。（彰基提供）

衛福部昨公布「二〇二三年癌症登記報告」顯示，當年男性新發癌症人數七萬一二四四人，以大腸癌發生率最高；女性新發癌症人數六萬六八〇七人，以乳癌居首。國健署長沈靜芬呼籲，定期接受癌症篩檢仍是降低死亡風險的關鍵。

口腔癌發生中位數60歲 甲狀腺癌50歲

此外，部分癌症呈現年輕化趨勢，癌症發生年齡中位數中，口腔癌為六十歲，乳癌與子宮體癌為五十七歲，甲狀腺癌僅五十歲，明顯早於整體癌症中位數六十五歲，顯示防治策略須及早介入。

國健署癌症防治組組長謝佩君指出，男性癌症以大腸癌為主要威脅，肺癌與攝護腺癌緊隨其後。台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，大腸癌早期多無明顯症狀，超過九成第一期患者未感不適，單靠症狀難以及早發現。他強調，良好飲食與生活習慣雖能降低罹癌風險，但仍不足以完全避免罹癌，四十五歲以上民眾或具有一等親家族史者應提前定期篩檢，才能降低死亡率。

女性部分，乳癌居新發癌症之首，其次為肺癌與大腸癌。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，乳癌可透過自我觸診留意新出現硬塊或局部持續疼痛，但最重要仍是定期接受乳房X光攝影篩檢。約近一成女性確診時已達第四期，呼籲及早篩檢、及早就醫。

沈靜芬指出，依世界衛生組織（WHO）研究，癌症篩檢可有效降低死亡率並提升存活率。胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查可降低重度吸菸者廿％肺癌死亡率；糞便潛血檢查可降低四十％大腸癌死亡率，並減少卅四％晚期大腸癌發生率。

有嚼檳榔或吸菸習慣男性若定期接受口腔黏膜檢查，可降低廿六％口腔癌死亡率；女性接受子宮頸抹片可降低約七十％子宮頸癌死亡率；乳房X光攝影可降低四十一％乳癌死亡率，並減少卅％晚期乳癌發生率。

衛福部今年擴大五癌篩檢補助對象，包括口腔癌提供卅歲以上有嚼檳榔或吸菸者及十八歲以上原住民每二年檢查一次；大腸癌納四十至四十四歲具家族史者，及四十五至七十四歲民眾；子宮頸癌提供廿五至廿九歲婦女每三年一次、卅歲以上每年一次抹片，並新增卅五、四十五、六十五歲女性HPV檢測；乳癌補助四十至七十四歲婦女每二年乳房攝影；肺癌提供具家族史及重度吸菸者每二年一次LDCT檢查，強化早期發現以及防治成效。

2023年國人罹癌情形

