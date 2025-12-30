桃園跨年晚會雙主場 龍潭賞火舞

跨年何處去？桃園市政府觀光旅遊局整理今年跨年活動，包括「二〇二六桃園ON AIR跨年晚會」明晚七點在樂天桃園棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地登場；同日在龍潭區龍潭大池有特技火舞秀等表演搭配跨年二七〇秒煙火秀；想過日式跨年、新年抽籤祈福可至桃園神社觀賞最後一次舉行的「大晦日．除夜之鐘」儀式；想看美麗夜景與山上煙火秀浪漫跨年可前往蘆竹區參加「大古山馬上有錢跨年晚會」。

神社抽籤祈福 蘆竹看夜景+煙火

桃園跨年晚會卡司陣容堅強，主持人有占星專家唐綺陽、KID林柏昇與Dora謝雨芝三人聯手主持，晚會由徐若瑄開唱揭開序幕，接續由蕭秉治、J.Sheon、HUR+、陳勢安、icyball冰球樂團、温嵐、黃宣等人氣歌手輪番熱唱，最後由韓國超人氣女團Apink擔綱壓軸演出，金曲樂團宇宙人將在跨年倒數後接力獻唱，陪伴民眾延續跨年熱度。

請繼續往下閱讀...

晚會禁帶大背包、行李箱入場

桃園市政府為全面維護跨年晚會活動安全，今日的藝人綵排不對外開放，當日於桃園國際球場三個主要入口均設置安檢站，禁止攜帶違禁品、大型背（提）包及行李箱入場，草坪區入口（Gate1）於明日上午十點開放入場，球場座位區入口設於球場東、西側（Gate E、Gate W），於下午二點開放入場。

