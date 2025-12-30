（桃園）藍白卡預算 衝擊TPASS補助、交通建設

藍白卡總預算將衝擊交通，除了T PASS交通月票恐斷鏈、桃園鐵路地下化等重大交通工程恐停滯。（記者李容萍攝）

綠委王義川籲桃園6藍委放下政治鬥爭 別再讓城市發展空轉

針對中央政府明年度總預算在立法院遭國民黨、民眾黨杯葛、遲無法付委審查，設籍桃園市的民進黨不分區立法委員王義川昨天表達強烈憂慮與譴責。他指出，桃園市是全國人口增長最快、發展最蓬勃的城市，正處於建設黃金期，但國民黨桃園六席立委卻在中央聯手玩弄政治權謀，受害最深的將是桃園二三〇萬市民。

通勤月票補助 面臨3個月以上延遲撥付

王義川表示，預算可以審、可以刪，但不應長期停擺。他點名桃園六席國民黨立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華表現極度諷刺，一方面在地方辦考察、發臉書宣稱爭取建設，另方面卻在立法院六度投下反對票，擋下自己口中要爭取的經費。他呼籲桃園藍委別再讓桃園發展空轉，儘速讓總預算付委審查。

中壢車站改建、鐵路地下化 預算難動支

總預算卡關的連鎖反應，王義川點出，首先是交通民生面，桃園明年度獲中央補助約八．一億元的T PASS經費，涵蓋公車、捷運、YouBike及台鐵與國道客運，若預算不過，業者補助將面臨三個月以上的延遲撥付，對於現金流吃緊的運輸業者是致命打擊，一旦業者因財務壓力退出T PASS體系，受害的將是通勤的市民；而中壢車站改建一．七億元、台六一線省道改善二．一五億元與桃園鐵路地下化五十四億元的預算差額，也因預算卡關無法動支，中壢與沿海地區的交通黑暗期恐無限期延長。

生育補助恐延後給付 大矽谷計畫受影響

王說，社會福利與防災方面，中央對桃園年輕家庭編列每胎十萬元的生育補助、勞保與國民年金補貼共四十二億元，將因預算延宕面臨延後給付，直接衝擊家長支出規劃；全國一四七億元的縣市管河川改善工程、桃園「石門水庫防淤隧道工程」五．九億元預算，全因卡關無法如期招標，治水工程每晚一天，市民就多一分淹水風險。

王義川強調，行政院推動的「桃竹苗大矽谷計畫」包含AI及太空產業等一〇一億元投資，是桃園轉型的關鍵，預算卡關勢必將造成不良影響。

藍委︰應該編軍警消加薪、退休金預算

對此，牛煦庭回應，桃園人是有是非的，不會被低級的政治話術欺瞞與勒索，總預算要付委審查當然沒問題，但該編給軍警消的加薪與退休金預算，請民進黨立刻編列、尊重國會、不要持續擺爛。他也抨擊王義川當初對財劃法冷嘲熱諷、票投反對，如今為了選舉，想要華麗轉身、詐騙選票。

民進黨立委王義川。（記者李容萍攝）

