為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗縣立苑高旁 擬蓋國際級排球館

    2025/12/30 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣長鍾東錦（左二）致贈奪得世界排球賽銀牌的縣立苑裡高中5名排球選手。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦（左二）致贈奪得世界排球賽銀牌的縣立苑裡高中5名排球選手。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣立苑裡高中排球隊五名選手入選國家代表隊，參加ISF U15世界中學生排球錦標賽，選手們不畏人高馬大的歐美球員，一路過關斬將，奪得銀牌；苗栗縣長鍾東錦昨日接見表揚縣籍選手與教練致贈獎勵金，肯定選手們的優異表現，為苗栗爭光；與會的苑裡鎮代會主席洪晃琦建議在苑裡鎮興建一座國際級排球館，全力發展排球運動，獲鍾東錦應允，表示將全力推動。

    這項比賽是十二月初在中國陝西省商洛市舉辦，有來自世界各國的十二支勁旅，台灣代表隊在來自世界各國的勁旅環伺下展現堅強實力與團隊默契，一路過關斬將，從八強一直打入四強，最後與伊朗爭奪冠軍，奪得銀牌，為台灣及苗栗爭光，也讓苗栗排球再次站上國際舞台。

    5學生入選國手 世界賽中奪銀

    苗縣府教育處長葉芯慧指出，縣立苑裡高中排球隊，近年來成績屢創新高，今年更一舉奪下全國五大排球盃賽冠軍，此次獲選五位獲選國手並獲得佳績，更是展現平日積累的深厚功力。

    洪晃琦及縣議員徐永煌等人致詞時建議在苑裡鎮興建一座國際排球館，全力推動苑裡鎮排球運動，未來不僅能舉辦國際賽事，也能帶動地方觀光。

    鍾東錦除肯定這五名選手的優異表現，大讚是台灣、苗栗之光。並表示，目前已看中縣立苑裡高中旁一塊國有地，將向國有財產署申請撥用，等土地撥用後，再提出計劃透過立委向運動部爭取經費，並自籌配合款，希望能在兩、三年內能動工興建。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播