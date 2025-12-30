台南迎2026 送夕陽、跨年齊登場

梅嶺梅峰古道開滿紅花風鈴木。 （南市觀旅局提供）

31日下午井仔腳鹽田音樂會 晚上永華市政中心跨年演唱會接棒

迎接二〇二六年，南市觀旅局祭出台南送夕陽、迎新年，聽演唱會、看煙火、賞花燈、消費抽大獎，從山區、街區到市區好玩、好吃攻略。觀旅局長林國華表示，台南旅遊能滿足不同族群，跨年來台南絕對不會失望。

雲嘉南管理處將於卅一日下午四點半舉辦「井仔腳鹽田送夕陽音樂會」，邀民眾以音樂、美食結合祈福與祝福，為二〇二五畫下美好句點。台南好YOUNG跨年演唱會接續在永華市政中心西側廣場熱力開唱，星光卡司齊聚熱鬧倒數迎接二〇二六。

龍崎山林燈節空山祭 展到明年3/1

林國華指出，跨年除送夕陽、迎新年，還可順遊山林光節、鹽水燈節、賞花及泡湯等。全台最美山林燈節龍崎《空山祭》廿五日登場，將展到明年三月一日。

鹽水點亮．有天 燈籠掛滿王爺巷

鹽水月之美術館「漫月美行動」即起至明年三月八日展出，《點亮．有天》燈籠作品掛滿王爺巷，為月津港燈節提前暖身。

梅嶺紅花風鈴木綻放 賞花看雲海

此外，梅嶺紅花風鈴木正值花期，民眾可前往賞花、爬山、看雲海，梅峰古道、伍龍步道及福來老梅園皆可漫步賞花，或挑戰一線天獵鷹尖，更不容錯過梅子雞、薑黃雞等在地美食，也可轉往龜丹溫泉放鬆身心；另，白河馬稠後關帝廳夏季的蓮田，現已種滿繽紛的波斯菊，賞花後再前往關子嶺泡湯，享受愜意冬日時光。

因應「台南好young跨年晚會」會場布置，南島路部分路段提早於卅日晚上八點管制；卅一日下午一點至元旦凌晨兩點，安平區建平路、南島路及東西南榕大道周邊啟動管制，民眾可將車輛停放正生公園停車場或建平三街臨時停車場，或利用接駁車及公車抵達會場。來往府城東西地區民眾多利用健康路、民權路及和緯路；南北往來則建議改行金華路及公園路。

攝影腳架、大行李箱 禁入演唱會

因應日前台北捷運車站發生隨機連續攻擊事件，市府昨在跨年活動廣場模擬有人持刀攻擊，演練相關應變，過程逼真。市府與警局呼籲民眾，跨年晚會當天禁止民眾攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品進入會場。行李箱可寄放在服務台，待活動結束後領取。

雲林 模擬跨年晚會攻擊事件演練

雲林縣府卅一日在虎尾縣立田徑場舉辦跨年晚會，為確保安全，縣府昨日在田徑場模擬演練，針對隨機攻擊、推擠事件做演練。

另，古坑劍湖山世界及西螺鎮公所也有舉辦活動。劍湖山世界當晚入口處將由警力協助檢查。

龍崎空山祭展至明年三月一日。 （南市觀旅局提供）

鹽水《點亮．有天》燈籠作品掛滿王爺巷。 （南市觀旅局提供）

