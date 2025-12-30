為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    夢時代跨年 高捷紅線加密班距

    2025/12/30 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高捷公司近日針對跨年活動，進行多重災難演練，圖為模擬歹徒在捷運站持刀攻擊，遭員警上前圍捕情形。（記者李惠洲攝）

    明延長營運至元旦凌晨2點 凱旋站多重災難模擬演練 提升應變能力

    二〇二六高雄夢時代跨年晚會集結十七組演出團體，獨家邀請韓國「水彈女王」權恩妃獻唱，高雄捷運當天將加密班距，並延長營運至元旦凌晨兩點，輕軌則延長到凌晨一點半。

    輕軌延長開到元旦凌晨一點半

    高捷公司預估，跨年當天是上班日，下午四點半過後，前往活動會場的人潮將逐漸增加。捷運紅線自下午四點半起，加密班距至四分鐘一班車，並於凌晨十二點起啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站三分鐘班距、R19站至RK1岡山車站六分鐘班距，部分列車僅行駛至R19站，前往R20後勁站以北的旅客，須於R19站換車。

    高捷公司近日針對跨年活動，歹徒在凱旋站人潮聚集地點的危安攻擊，進行多重災難模擬演練，與市府交通、警察、消防、醫療等單位配合，提升緊急應變能力，每天並加強巡邏、即時回報，提供安心的搭車環境。

    籲搭捷運至R6凱旋站步行前往

    高捷公司指出，捷運跨年當天將延長營運至元旦凌晨兩點，輕軌延長至元旦凌晨一點半；另自十二月卅一日下午五點起至營運結束時間止，緊鄰夢時代的輕軌C4凱旋中華站、C5夢時代站，將不開放旅客上下車；呼籲民眾搭捷運至R6凱旋站，步行前往夢時代。

    停售腳踏車客票 禁帶波波球等物品

    跨年當天下午一點起，高捷將停售捷運系統腳踏車客票；波波球（發光氣球、告白氣球）及其他可能影響安全物品，也禁止攜入車站。R6凱旋站則設置「蜜柑站長臨時賣店」，歡迎跨年旅客順道選購。

    另為服務參加元旦升旗的民眾，高捷將於元旦提早發出首班列車，各端點時刻如下：紅線R3小港站五點六分、RK1岡山車站四點卅九分；橘線O1哈瑪星站五點廿三分、OT1大寮站五點八分。

