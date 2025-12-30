屏東殺蛇溪畔老樹遭砍 護樹團體搶救

屏東老樹被砍伐引起屏科大教授及護樹團體關切。（記者葉永騫攝）

屏東大學民生校區後門的殺蛇溪畔種植許多老樹，國有財產署近期整地時砍除了七棵老樹，引起屏東科技大學教授盧惠敏及二十個護樹團體的關切，昨天邀集相關單位會勘，決定現有老樹只修不砍，將請屏東縣政府文資及農政單位評估作為文化景觀區的可能性。

百年老樹群所在地目前由國產署管理，因國產署接到民眾投訴指樹木危及用路人安全，於是在修剪時全面砍伐，經盧惠敏發現後緊急向立委鍾佳濱陳情，協調國產署暫時停工，昨天邀集相關單位及護樹文史團體勘查，現場已有七棵老樹被砍伐，倖存的五棵老樹，包括二棵有七、八層高的百年雨豆樹，以及欖仁樹二棵、楓香樹一棵。

盧惠敏表示，屏東大學曾有退縮校地保護雨豆老樹的案例，建議朝「屏東老樹生態藝文特區」等文化景觀區規劃，保護老樹。

高雄濕地聯盟前理事曾瀧永說，國產署曾提報老樹群所在地作為社會住宅之用，但屏東的人口不斷減少，不一定要做社會住宅，也能交給屏大作為校區活用。

國產署屏東辦事處主任林秀娟說，該處用地若不整理易引起民怨，相關單位有適合的計畫可申請撥用，等縣府文資所及農業等單位認定樹木價值後再作處置，但樹木的修剪必須依規定執行，避免影響公眾安全。

