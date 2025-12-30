中共圍台軍演 陳其邁籲立院盡速通過國防預算

正值黃鰭鮪捕撈期，東港及琉球兩地漁民觀望是否要出海。（記者陳彥廷攝）

周春米︰看不到中國善意 將與中央密切合作 提升地方韌性

中共解放軍突襲式宣布環台軍演，由於目標區域包括台灣西南海域，屏東縣長周春米昨天嚴正表達「遺憾、看不到中國的善意！」；東港及琉球兩地漁民則說，正值黃鰭鮪捕撈期，共軍軍演讓漁友感到憂心，這些天是否要出海態度觀望，地方漁界譏諷台北市長蔣萬安前腳剛走，共軍軍演就到。

正值黃鰭鮪捕撈期 東港漁民觀望

為因應中共解放軍軍演，海巡署展開應變監控，原本停靠高雄港的海巡雲林艦日前先出勤，高雄艦及苗栗艦昨天出勤，巡護九號、屏東艦、長濱艦、旗津艦、永康艦留港待命，高雄港各式船隻正常進出港。

譏蔣萬安到上海 湊上去給人打臉

高雄市長陳其邁表示，中國的環台軍演近年來已經有七次之多，不僅破壞區域的和平與穩定，也是整個亞太地區安全最大的破壞者，意圖影響亞太地區的軍力平衡，是國際社會所不容許，應給予最嚴厲的譴責，也呼籲立法院，應要盡速通過國防預算。

行政院海委會主委管碧玲強調：「因應中國蠻橫軍演，我們堅持捍衛主權，海巡已經在崗位上，嚴陣以待！」。

屏東縣周春米表示，台北市長蔣萬安的城市交流在某方面已遞出善意，卻沒看到中國對台灣的善意，中共軍演讓台灣人感到遺憾，國防部已有因應，地方將就如何提醒鄉親、提升韌性的部分與中央密切合作，確保民眾安全。東港漁民則譏諷，蔣萬安市長前腳才從上海離開，後腳共軍就宣布演習，簡直是湊上去給人打臉；共軍環台軍演已嚴重影響台灣漁民出海作業安全，這種鴨霸行徑就像流氓一樣，台灣人要認清中共的真面目。

