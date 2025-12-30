為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東跨年估湧7萬人 出動200餘人力維安

    2025/12/30 05:30 記者劉人瑋／台東報導

    二〇二六台東跨年晚會將於三十一日晚間在台東市海濱公園登場，天后張惠妹與A-Lin「雙A合體」演出，號召力十足，主辦單位台東縣府預計將湧入七萬人，縣府表示，將就會場安全維護、人流管制、交通疏導、公廁設置等事項進行妥善規劃。

    縣府表示，活動現場規劃設置三面、八公尺高的巨型弧型LED螢幕，搭配高規格音響設備，讓舞台正前、左、右觀眾都能看清，主螢幕呈半透明狀，以搭配後方燈光效果，舞台的延伸設計可拉近藝人與現場觀眾距離，另設置DJ台，串聯演出氛圍，打造高張力、沉浸式的跨年演唱會體驗。

    警方表示，跨年晚會當日將動員警民力二百餘人，全場分四大區控管，並增設七處警察服務站，有明顯警示燈，並成立緊急應變處理小組，於重要路口及會場周邊設置監視設備由專人即時監看，現場禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品，違者依法處理。

    警方表示，自十二月三十日起至一月一日凌晨，台東市四維路、臨海路及馬亨亨大道等路段，將視情形實施交通管制。

    另於三十一日下午二時起，將開放多處汽、機車分流臨時停車場，並於跨年夜後段配合人潮進行交通疏散管制。

