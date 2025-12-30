為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北跨年回基隆 有免費接駁車、台鐵加班

    2025/12/30 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市元旦升旗典禮將於基隆轉運站大頂棚舉行，主辦單位提供參與民眾神秘小禮物。（基隆市政府提供）

    基隆市元旦升旗典禮將於基隆轉運站大頂棚舉行，主辦單位提供參與民眾神秘小禮物。（基隆市政府提供）

    為讓基隆市民在參加台北跨年晚會後能平安快速返家，基隆市政府結合客運業者及台鐵，規劃接駁專車、台鐵加班車及市區公車加開班次。另，二〇二六年基隆市元旦升旗典禮，將於元旦早上五點五十分在基隆轉運站大頂棚舉行，基隆火車站南站停車場於元旦早上五點到八點，提供汽、機車免費停車，超過時間正常收費。

    基隆元旦升旗 限時免費停車

    基隆市交通處副處長黃詩涵表示，民眾參加完北市跨年晚會後，可於元旦凌晨〇點至二點，搭乘捷運板南線至南港站，再步行前往南港轉運站西站，搭乘免費接駁專車返回基隆，沿線比照二〇八八Ａ路線停靠各站，終點為海科館站。台鐵公司自台北站加開三班次駛往基隆方向的電聯車，自元旦凌晨一點起陸續發車，經松山、南港、百福、七堵、八堵、三坑等站，最後一班往基隆列車約於凌晨三點卅三分抵達基隆站。而由基隆火車站發車開往台北的加班車，則自元旦凌晨一點起從基隆出發，提供往返雙向旅客選擇。

    公車處於凌晨一點五十五分、二點廿五分及三點四十五分，自二信循環站發車，依原行駛路線行經基隆轉運站或基隆火車站南站。另外，公車處規劃加開四〇二區間車（終點七堵國小）及R86區間車，分別自百福及八堵火車站出發，服務百福社區、六堵、七堵及暖暖區沿線居民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播