台北跨年回基隆 有免費接駁車、台鐵加班

為讓基隆市民在參加台北跨年晚會後能平安快速返家，基隆市政府結合客運業者及台鐵，規劃接駁專車、台鐵加班車及市區公車加開班次。另，二〇二六年基隆市元旦升旗典禮，將於元旦早上五點五十分在基隆轉運站大頂棚舉行，基隆火車站南站停車場於元旦早上五點到八點，提供汽、機車免費停車，超過時間正常收費。

基隆元旦升旗 限時免費停車

基隆市交通處副處長黃詩涵表示，民眾參加完北市跨年晚會後，可於元旦凌晨〇點至二點，搭乘捷運板南線至南港站，再步行前往南港轉運站西站，搭乘免費接駁專車返回基隆，沿線比照二〇八八Ａ路線停靠各站，終點為海科館站。台鐵公司自台北站加開三班次駛往基隆方向的電聯車，自元旦凌晨一點起陸續發車，經松山、南港、百福、七堵、八堵、三坑等站，最後一班往基隆列車約於凌晨三點卅三分抵達基隆站。而由基隆火車站發車開往台北的加班車，則自元旦凌晨一點起從基隆出發，提供往返雙向旅客選擇。

公車處於凌晨一點五十五分、二點廿五分及三點四十五分，自二信循環站發車，依原行駛路線行經基隆轉運站或基隆火車站南站。另外，公車處規劃加開四〇二區間車（終點七堵國小）及R86區間車，分別自百福及八堵火車站出發，服務百福社區、六堵、七堵及暖暖區沿線居民。

