北市1999熱線AI輔助語音轉文字 服務加速

王蓉琇（左）從總機到一九九九，服務廿三年；林祥華（右）對服務的第一通電話就被申訴，印象深刻。（記者王藝菘攝）

台北市「一九九九」啟用廿年，台北市長蔣萬安昨宣布導入「語音轉文字AI技術」，明年將再透過「FAQ結合AI即時輔助系統」串接市府各局處資料庫，提供更快速、精準、高品質的服務。當年催生「一九九九」的前研考會主委、現任雲品國際董事長盛治仁出席分享說，啟用初期曾被計程車司機當作翻譯功能求救，如今引進AI科技，讓服務越來越進步，用越來越科技的方式更貼近市民的需求。

明年再推FAQ結合AI輔助系統

研考會昨舉辦「一九九九台北市民當家熱線廿週年暨AI創新發布記者會」，邀來歷屆主委及資訊局長，回顧過去廿年的歲月，累計服務超過三一一一萬通來電，處理逾六二二萬件案件。蔣萬安說，「一九九九」不只是一組號碼，而是市民遇到問題第一時間的依靠。

接線23年 王蓉琇笑稱奉獻青春

話務人員王蓉琇從二〇〇三年總機時代開始服務，笑稱「青春都在這裡」，除了各種市政問題解答，也曾接過小朋友打電話問作業問題，她說接一通簡單派工電話，只要二至三分鐘，若碰上民眾陳情，就需多花時間，未來有AI輔助會更方便；年資十七年的林祥華也分享入職服務的第一通電話是施工影響通行，她熱心地向民眾解釋原因，卻被認為幫局處說話而被申訴，至今難忘。

蔣萬安說，研考會與資訊局從去年起展開長達五個月的驗證，AI語音轉文字的辨識正確率已達九十％以上，正式導入「語音轉文字AI技術」；當AI幫忙記錄文字，話務人員更能專心傾聽，每一通電話都能被更專注、精準地回應。「FAQ結合AI」即時輔助系統，讓原本靜態的市政題庫串接各局處，系統自動分析通話內容，即時跳出建議答案；研考會主委殷瑋表示，屆時對新進話務人員可大幅縮短查詢時間，縮短民眾在線上等待的時間。

