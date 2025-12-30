台北跨年設8醫護站 籲先進食、避推擠

台北跨年晚會明天登場，衛生局醫事管理科長吳岱穎昨表示，每逢跨年時常可見民眾為了一睹偶像風采，長時間未進食導致低血糖頭暈，或是在信義商圈夜店喝醉甚至送醫，提醒民眾注意自身健康與安全，今年預估將有廿萬人參與，盡量避免推擠以免受傷，如有不適可至晚會周邊的市政大樓東區穿堂等八座醫護站，就近尋求協助。

八座醫護站以市府為核心，設置在松仁路、忠孝東路、光復南路及信義路圍成的方形區域中，分別是市政大樓東區穿堂、市府路面向舞台區左側及右側各一站、台北市議會前、國父紀念館廣場、捷運市政府站二號出口（統一時代百貨前人行道上）、新光三越A8廣場，以及捷運台北一〇一／世貿站五號出口後方。

衛生局說明，共計配置支援醫師和急救救護技術人員各八人、護理人員十一人與志工，以及九輛救護車，可進行簡易外傷包紮，也備有糖果及含糖飲料。

吳岱穎說明，往年不少民眾為了近距離欣賞偶像勁歌熱舞，提早到場卡位，卻因長時間未進食出現低血糖，加上近日天氣濕冷，出門前務必先果腹、留意天氣預報，添加衣物保暖，且勿過量飲酒。在台北一〇一周邊觀看煙火，備妥護目鏡等用品，避免落焰傷眼。

晚會現場人潮眾多，進出場應配合工作人員引導，不要推擠，過去常見傷病尤以外傷最多，其次是頭暈、頭痛，記得保持心情愉悅，切忌情緒過於激昂。

