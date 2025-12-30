北市跨年晚會進場須安檢 1300警民力維安

台北跨年交管、醫護站位置圖

特勤警配槍彈 27組機動打擊部隊待命 設偵爆犬、防踩踏小組

台北跨年晚會維安全面升級！台北市政府副秘書長俞振華昨天說明維安重點，包括先行發布管制區、金屬探測器檢查，專案成立機動打擊小組，配備槍枝彈械、電擊槍和臂盾，還有防踩踏小組；增設偵爆犬、設制高點並優化無人機隊，以及納入民防體系，陸空雙管齊下強化維安網絡，共計出動一千三百人。跨年結束後，夜店林立的松壽路十六巷、廿巷將管制，必要時只出不進，防止發生類似韓國梨泰院推擠踩踏悲劇。

跨年結束 松壽路16、20巷管制

市警局信義分局長李憲蒼表示，警力部署區分平面、制高與捷運站周邊，將於人潮聚集路口及路段，預置卅輛大型警備車和巡邏車，還有防爆車、照明車等，晚會活動範圍劃設五大分區，員警配置槍枝、彈械、無線電和辣椒水，共有廿七組機動打擊部隊，另配電擊槍、臂盾與鋼叉等器材。此外，也向中央申請四十名維安特勤警力，卅一日上午針對活動場地全面偵檢後，展開定點守望和區域巡邏，提高見警率，並配合疏導捷運站體周邊及站內人潮。

分區部分，以市府所在的第一分區為例，北起松高路、東至松仁路、南至松壽路、西至逸仙路，其他四區會再向外延伸，最遠至市民大道、光復南路、莊敬路、忠孝東路。

入口設金屬探測器 須開包檢查

觀光傳播局長余祥說，事前拍攝疏散影片提供民眾觀看，現場設置大型看板、牌面，明確指引疏散方向。卅一日上午十點清場、下午一點統一開放進場，規劃於進場時兩個重要入口節點，加派員警並用金屬探測器，針對可疑人事物探測，也請民眾打開隨身包包配合檢查。

因應一二一九台北捷運連續攻擊事件，今年特別著重人潮聚集處所，成立「防踩踏小組」，結合無人機小組及周邊監視器約有十餘支，即時監看並回傳市府聯合指揮所、分局前進指揮所。在仁愛路和逸仙路口等地部署四輛救護車，以及忠孝東路五段信義分隊旁等十處、共十一輛消防車待命，估計動員警消、義消、救護志工共一四〇人。

台北跨年晚會維安全面升級，台北市政府昨舉行記者會說明，現場進行偵爆犬舞台模擬搜索演練。（記者田裕華攝）

