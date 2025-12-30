《全台最早》新北跨年煙火 12月31日20：26施放

新北跨年煙火秀，今年施放時間長達13分14秒，圖為去年跨河煙火盛況。（資料照）

維安升級 動員逾500名警、民力及無人機 進行陸、空科技偵防

全台最早跨年煙火秀「閃耀新北一三一四跨河煙火」，將於十二月卅一日晚間八點廿六分施放，時間長達十三分十四秒，今年以淡水、八里雙主場雙舞台形式舉辦，邀請廿組台日韓歌手演出；另外，因應一二一九北捷連環攻擊案，全面提升維安等級，動員超過五百名警、民力，構築陸、空科技防護網，確保活動安全圓滿。

淡水、八里市集 超過50家品牌進駐

文化局指出，活動當天淡水漁人碼頭觀海廣場規劃「閃閃市集」，八里永續環境教育中心前廣場設置「微光市集」，合計超過五十家品牌進駐，包括異國美食、排隊名店、職人手作及風格選物，下午三點起開放，特色餐車包括香港「角樂子香港在地小食」、日本風味「狸六十六移動販売車」，以及以龍眼木或荔枝木柴燒的「KK手工窯烤披薩」等。

規劃雙舞台 台日韓人氣歌手同歡樂

文化局表示，市集攤位皆可使用「新北幣」消費，民眾下載新北幣APP並完成指定任務，即可領取價值一百元的合作店家優惠券；演出方面，淡水舞台由金曲歌王蕭煌奇、韓國人氣天后HWASA領軍，八里舞台則有金曲天團動力火車與日本創作歌手樋口愛等卡司。當天淡水及八里地區下午四點起交管，建議民眾利用大眾運輸工具前往。

另外，市府昨召開跨局處「強化維安精進作為會議」，市長侯友宜強調，「安全永遠是活動舉辦過程最重要的基礎及核心」，針對一三一四跨河煙火，將動用五百名警力，出動警犬、無人機，進行科技預防與偵查，全方位守護活動安全。

警察局長方仰寧表示，將提高見警率，涵蓋台鐵、高鐵、捷運及主要幹道，設置密度更強的巡邏網，新北市府跨局處並與中央緊密橫向聯繫。

方仰寧說，跨河煙火活動期間成立「緊急應變中心」，警方將採取分區偵檢與應變、陸空立體監控及引導疏散防踩踏等三項高強度作為；活動前、中、後針對舞台、人潮熱點及流動廁所實施偵檢，配置「機動分遣組」與「防爆小組」，即時處置突發狀況。

新北跨年煙火秀，今年淡水、八里兩市集共集結50攤。（新北市文化局提供）

