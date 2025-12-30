為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    環境部跨部會協商廚餘減量 下月擬推校園惜食方案

    2025/12/30 05:30 記者吳柏軒、黃旭磊／綜合報導
    台中每天多燒三百噸廚餘，社區大樓多需自行瀝乾。 （台中市環保局提供）

    非洲豬瘟疫後廚餘全面禁止養豬，但全台每日仍產生二千多公噸廚餘，去化問題嚴峻。環境部昨邀集業者召開「廚餘處理技術交流論壇」，部長彭啓明表示，已啟動跨部會協商，預計明年一月推出新的校園行動方案，盼減少營養午餐約三成廚餘量，強化惜食觀念。

    盼減少3成營養午餐廚餘量

    彭啓明指出，廚餘就是垃圾，任何浪費都須付出成本，目前每公斤處理費用約五到八元，餐廳與大型集團膳業者未來都應負擔；校園營養午餐廚餘量偏高，更顯示源頭管理不足。後續將從食材原料到最終廚餘量全面盤點，建立「廚餘指標」，並訂定剩食減量目標，透過教育與制度逐步降低浪費。

    中市將補貼家戶廚餘處理費

    此外，台中市每日約有近三百噸廚餘需去化，市府表示，已輔導部分社區由垃圾清運業者收運，並於明年二月底前提供家戶廚餘進廠免收處理費，以緩解短期壓力。不過業界憂心進廠補貼難以長久，未來恐將成本轉嫁給社區與餐飲業。

    台中市廢棄物清除處理商業公會指出，廚餘進焚化爐處理成本高，涉及瀝乾、人力與油料等額外支出，若無法從源頭減量，長期勢必反映在收運費用上。業者直言，補貼僅能暫時止血，唯有減少廚餘產生或推動資源再利用，才能真正降低社會負擔。

    圖
    圖
