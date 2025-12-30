明年2月2日起 高鐵平日夜間增1班不停台中 北高95分鐘抵達

高鐵2026年2月2日起再增班，新班表2026年1月5日凌晨零時起開放購票，總班次將達1134班次。 （記者蔡昀容攝）

因應旅客搭乘需求，台灣高鐵二〇二六年二月二日起，每週夜間時段增開六班次南下列車，採全新停靠模式，例如新增南港出發，停靠台北、板橋後，直達台南站後至左營的直達車，中間不停靠台中站，行車時間台北至台南可縮至八十三分鐘、至左營則為九十五分鐘，縮短台南、高雄二地旅客返家時間。

新班表將於明年一月五日凌晨零時起開放購票，增班後每週總班次將達一一三四班次。

高鐵的直達車，多指北部三站（南港、台北、板橋）至台中間不停靠，後續僅停靠台南、左營的列車。高鐵說明，增開六班次為每週一至週五晚間十時自南港站發車，停靠台北及板橋站後，不停靠台中站，直達台南站後至左營站，以及每週六晚間十時卅分自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。

高鐵觀察，南部旅客平日商務活動至較晚時段，需要更迅速自台北返回台南、高雄的需求，因此加開平日晚間南下班次，以直達車模式運行。針對台中以北的旅客，則加開週六晚間班次，以因應越來越頻繁的週末大型活動，提供旅客彈性規劃行程、分流搭乘的選擇。

另外，配合夜間增開班次，原於週五及週日南下晚間九點五十五分南港發車班次，桃園、新竹站將微調發車時間，請旅客留意。

