女醫師控主管長期性騷 雙和醫院包庇輕懲

女醫師出面控訴，雙和醫院院內性騷長期未被正視。 （台北市醫師職業工會提供）

曾任職雙和醫院的醫師昨指控，一名主管涉嫌長期言語歧視與肢體性騷擾，受害者忍痛離職並提出申訴，院方卻調查遲延、懲處過輕。院方回應，已拔除被申訴人主管職並懲處，絕無隱匿或包庇，全案已進入司法程序；勞動部也表示，已主動聯繫新北市政府勞工局要求依法查明。

台北市醫師職業工會昨偕同兩位前雙和醫院醫師召開記者會指出，該名主管要求懷孕醫師值夜班，暴露於游離輻射風險，並以言語羞辱、計算「人情債」等方式施壓，長期形成性別歧視與權勢霸凌的職場環境，並演變為多起性騷擾行為。

受害女醫師控訴，於流產手術後在恢復室休息時，該主管假意探視，卻趁其意識不清，以雙手包覆、搓揉其手部；另曾以「討論職場霸凌案情」為由，在辦公室內強行握手、磨蹭並出言不當。另有醫師指出，曾在院內隱蔽處遭對方強行搓揉手部、按捏後頸，即使明確拒絕仍無法制止，最終情緒潰堤而離職。

至少3名醫師申訴成立

醫師工會表示，至少三名醫師申訴成立，但院方僅記小過一次，未公告處分結果，也未主動通知被害人，申覆後結論仍未改變，質疑處置不足，並指出涉案主管未道歉且仍擔任醫學會要職，要求檢討院內性平機制，主管機關並應加強監督。

院方：已拔主管職、懲處

雙和醫院表示，今年六月接獲申訴後即啟動調查與關懷機制，依法通報新北市勞工局並成立專案小組，性別平等委員會八月認定申訴成立，已拔除主管職予以懲處，並通報台北醫學大學。

勞動部指出，雇主若未依法處理性騷擾事件，最高可處新台幣一百萬元罰鍰，並公布單位名稱與負責人姓名；另已請新北市勞工局儘速查明，若醫院未訂定防治規範，最高可再罰卅萬元。

性騷擾防治專線 全國保護專線：113

警察報案專線：110

