環境部減塑新目標 2030減5%、2035減10%／網購、零售包裝 納減塑管制項目

環境部推動二〇三〇年連鎖餐廳、大型企業內用不提供免洗餐具。圖為宜縣外燴辦桌不用免洗餐具及塑膠桌布。 （資料照，宜縣環保局提供）

禁限用政策面臨瓶頸

減少塑膠為環保趨勢，環境部過去多採禁限用管制，但已面臨瓶頸，為此，昨日宣布減塑新目標，將以去年為基準，設定二〇三〇年減塑五％、二〇三五年減十％，並與循環經濟雙管齊下。面對網購與外送業盛行，減塑管制項目新增「零售包裝」、「網購包裝」兩項，也推二〇三〇連鎖餐廳內用不提供免洗餐具等。

與循環經濟雙管齊下

環境部長彭啓明表示，七年前政府推動塑膠減量或限用政策，至今仍未達標，僅一次性飲料杯達成全面禁塑，顯見強制性措施已達瓶頸，故重新修改，昨宣布減塑新目標，參考歐盟《包裝及包裝廢棄物規章》（PPWR），以二〇二四年為基準年，設定二〇三〇年一次性石化塑膠產品減量五％、二〇三五年減量十％，並跳脫單一禁限用作法，以強化付費取得、導入經濟誘因、政策階段實施、擴大管制場域及加強公眾教育等來推動。

請繼續往下閱讀...

資源循環署長賴瑩瑩表示，減塑管制項目有塑膠袋、吸管、飲料杯、免洗餐具等四項，新目標增加「零售包裝」與「網購包裝」二項納管，先推綠色設計，再公告法規禁限用，例如不採用PVC塑膠盒等；明、後年鼓勵裸賣及可重複包裝產品。同時推動二〇三〇年連鎖餐廳、大型企業內用不提供免洗餐具。自備飲料杯優惠則擬擴大至冷熱餐飲業、觀光景點、運動賽事等，也要在離島及百大企業推循環杯系統。

網購平台、momo富邦媒體科技永續發展部長張景儀統計，每季約一五〇〇萬筆交易，已推動資源循環，去年包裝減重率逾廿六％、今年到十月達卅四％，也以大帶小推動供應商減碳，還推綠活點數鼓勵綠色物流及包裝。

外送平台、UberEats公共政策暨政府事務總監馬培治表示，四年前已預設訂單勾選不附餐具，統計至今約六成五訂單省下餐具。Foodpanda資深公關經理嚴慧筠表示，不附餐具訂單約占五成，累計減廢達三千萬公斤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法