54個碩博班註冊率0 頂大也難倖免

頂尖大學如台大也難倖免，頂大計有17個碩博班招生掛蛋。（資料照）

教育部昨公布一一四學年大專校院新生（含境外生）註冊率，全國公私立大學碩博班共有五十四個註冊率掛零，台大等六個頂尖大學也計有十七個碩博班註冊率「抱蛋」，學校多指因業界高薪吸才，或學生因應趨勢選擇跨領域發展，以致報考人數大幅減少。

中央大學8個博班抱蛋最多

頂大碩博班註冊率「抱蛋」，以中央大學八個博班最多。中大說明，八個博班包括產業經濟研究所、應用地質研究所、天文研究所、化學工程與材料工程學系工學、能源工程研究所、電機工程學系產業、通訊工程學系、機械工程學系工學等。中大坦言，部分領域因產業薪資優渥，許多碩士畢業生選擇直接就業；部分領域則因市場需求相對有限，考生可能更傾向選擇跨領域或新興熱門領域博士班。博士教育為國家研究量能的基石，將持續強化跨域合作與產業連結，並積極培育研究人才，以鞏固高階研究的發展動能。

請繼續往下閱讀...

此外，台大物理治療學系博班招生掛零，台大說明，原有二人報名，但經審查其學術背景或研究方向，與該系發展重點及培育目標尚有落差，依標準未錄取新生；另因負責系所教學研究方向改變，綠色永續材料與精密元件博士學位學程已於今年十月校務會議通過停招案，現僅服務在學學生。

成大國際企業研究所博班及統計學系博班也未招到新生，成大說明，統計所與國企所畢業生極具競爭力，碩班學生畢業後多選擇進入業界發展，導致報考博班人數大幅減少，統計所博班有二人報考，國企所也有一人報考，但經招生委員會評估後，未符合該所博士培育之整體學術要求，因未達最低錄取標準，故未錄取。

另，政大斯拉夫語文學系碩班擬招四人、社會學系博班擬招二人，清大量子科技暨尖端材料博士學位學程擬招三人，陽明交大亞際文化研究國際碩士學位學程擬招二人、臨床醫學研究所在職碩班擬招七人、轉譯醫學博士學位學程博班擬招一人，招生結果皆也掛零。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法