少子化衝擊 6大專校院註冊率不到6成／國立台東專科學校31.75%最低 高教界：技職人才培育隱憂

少子化持續衝擊高教招生！教育部昨公布一一四學年度大專校院新生（含境外生）註冊率，共有六校低於六〇％，多為技專校院，其中以國立台東專科學校卅一．七五％最低，教育界認為技專校院肩負技職人才培育功能，若招生持續萎縮恐衝擊地方產業與學生受教權。

多數註冊率8至9成 10校滿招

一一四學年度大專校院多數新生註冊率維持在八至九成，一〇〇％則有十校，包含清華、成大、陽明交通、中大、台科大、中信學院、明志科大，以及一貫道崇德學院、唯心聖教學院、福智佛教學院。

國立大學幾乎都「開紅盤」，台大、政大、台師大、中興、中山都在九十六％以上，北科大也有九十九．一四％，不過離島及東部學校受地理位置影響，金大僅八〇．八七％、台東大學八十六．四一％、澎科大六十五．五五％，位居台灣中心南投的暨大則有九十二．九七％佳績。

私大也有好成績，逢甲逾九十八％，靜宜、元智、世新逾九十七％，淡江逾九十六％，輔仁、銘傳、馬偕逾九十五％；科大如朝陽、龍華、長庚、致理、崇右影藝、亞東均在九〇％以上。

高教界分析，「先公後私、先一般後科大」整體趨勢仍明顯，新生註冊率如長期偏低，除影響學校財務與系所運作，也恐成為是否列入退場審議的重要觀察指標，但私立技專多肩負區域技職人才培育功能，一旦招生持續萎縮，恐衝擊地方產業與學生受教權，需各界關注和投入資源。

教部：持續觀察 確保學生權益

教育部次長朱俊彰表示，已透過高教深耕計畫、大學評鑑、私校退場及專案輔導機制，引導學校調整規模與定位，未來仍將持續觀察各校招生與辦學品質，確保學生權益不受影響。

針對新生註冊率倒數，台東專校表示，「我們還在找原因」。敏惠醫專則強調是「非戰之罪」，多因醫護負面新聞以致多校護理科系招生皆不理想。育英護專主任秘書王健任指出，今年因國中畢業生為歷年最少，加上護理師工作辛苦，降低學生的就讀意願。

南亞技術學院說明，今年註冊率較低主要是配合校務整體發展，停招部分學制班級數所致。台鋼科大校長陳天惠表示，今年招生人數多於一一三學年度，只是因註冊率計算方式，無法顯示學校實際成長。真理大學則強調已啟動整體檢視，持續推動系所特色深化、跨域課程與產學合作。

114學年度大專新生註冊率低於6成學校

