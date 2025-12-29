新北震災11件 土石坍方、磁磚剝落

27日深夜芮氏規模7.0地震，平溪區106線72.3公里處發生土石坍方。（平溪區公所提供）

新莊、五股水管破裂 還有路面裂縫、地面滲水、步道護欄受損

宜蘭縣外海廿七日深夜發生芮氏規模七．〇地震，新北市最大震度四級，截至昨晚六點，新北市災害應變中心共接獲十一件災情通報，其中山區有土石滑落、影響交通，市區也有社區外牆磁磚及陸橋磚牆掉落，所幸未砸中路人，但五股區某國小一名工友因勘災不慎從高處摔落身亡。

平溪、坪林、石碇 土石滑落急搶修

這十一案災情包括平溪、坪林、石碇區土石滑落三件，中和、新莊、板橋區磁磚掉落三件，新莊、五股區水管線破裂二件，新莊宏匯廣場前道路地面裂開一件，蘆洲區仁愛街地面滲水一件，以及三芝區八連溪步道步道護欄受損一件。

工務局說明，平溪邊坡土石滑落範圍長約廿公尺、高五十公尺，區公所與養護工程處調派機具進場搶修；坪林區尖山湖產業道路的一〇四電桿處土石滑落，昨下午三點廿分恢復雙向通行；石碇區二格公園路段的北四十七線道路，昨早輕微土石滑落，上午十一點排除狀況。

新莊龍安陸橋掉磚 將全面拆除磚頭

此外，地震發生後造成新莊區龍安陸橋部分柱面磚頭掉落，昨凌晨清除完成。養工處說明，橋梁主體結構初步檢視並無異常，將全面拆除剩餘磚頭，預計十二月卅日完成開放通行。

新莊區新泰路寶雅賣場水塔傾斜漏水，無危險之虞；新莊宏匯廣場前道路龜裂，新莊區公所說明，裂縫地震前就存在，但震後寬度擴大，養工處已完成填縫改善，將辦理道路刨鋪；中和區民享街一處公寓磁磚掉落，當下立即封鎖現場清理，無人受傷。

板橋中山路巷弄下磁磚雨 住戶嚇壞

另板橋區中山路二段巷弄一處社區因地震外牆磁磚掉落，工務局會同土木技師公會初步勘查，共有部份結構梁柱無明顯損傷，將要求住戶施作外牆防護措施，確保用路人安全。

目擊住戶回想當時仍餘悸猶存說，事發前不到六十秒剛經過家門口，隨後身後傳來巨大聲響，回頭一看，地面滿是因地震掉落的磁磚與水泥塊，「這場磁磚雨真的只差一分鐘，可能就沒命了」。

都市更新處表示，這處社區為自辦都更，更新會已報核事業計畫及權利變換計畫案，待補正資料再辦理公開展覽。

五股區某國小疑因校園水管破裂，一名資深工友查看，疑似不慎摔落受傷，送醫搶救仍不治。教育局表示，事故原因仍待調查釐清，將全程關懷家屬，並協助處理撫卹慰助等事宜。

27日深夜芮氏規模7.0地震，造成新莊龍安陸橋部分柱面磚牆掉落。（記者黃政嘉攝）

板橋區中山路二段539巷內建物外牆磁磚剝落掉下。（板橋公所提供）

新莊區宏匯廣場前路面裂縫。（新北市工務局提供）

