    生活

    北竿生育補助 第4胎領20萬

    2025/12/29 05:30

    為解決少子化危機，連江縣明年起加碼生育補助，從現行第一胎二萬元、第二胎五萬元、第三胎八萬元，分別提高至三萬元、六萬元、九萬元，並增列第四胎十五萬元。北竿鄉公所再加碼，原本第一胎一萬元、第二胎二萬元、第三胎三萬元、第四胎四萬元，現在第四胎調高為五萬元，設籍北竿鄉民第四胎合計最高可領廿萬元補助。

    另莒光鄉公所推出零到六歲育兒津貼，條件較嚴格，必須有居住事實，凡設籍且居住在莒光鄉的零到六歲嬰幼兒，每月有一千五百元，一年最多一萬八千元，累計六年可領取十萬八千元。

    南竿鄉長林志東表示，明年一月一日起啟動「人工生殖技術費用補助」方案，涵蓋試管嬰兒、配偶間人工授精、使用捐贈生殖細胞的人工授精，以及其他人工生殖方法，每對不孕夫妻每二年補助一次，最多補助五次，每次最高補助五萬元；若實際醫療費用未達五萬元，採實支實付補助。申請者須在首次就醫診療日後六個月內，檢具文件向公所提出申請。

    林志東說，補助對象條件為夫妻雙方均年滿廿歲，且任一方在南竿鄉設籍滿三年；診療期間具合法婚姻關係，並經合法醫療機構診斷，確認需接受人工生殖治療，符合《人工生殖法》相關規定。

