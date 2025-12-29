宜蘭民營酒廠去化剩米 廢米糠變黃金

將原本淪為飼料的米糠，利用獨特發酵後的靈魂香氣，變身為高雅「米糠酒」。（資料照）

中福酒廠轉型農產加工平台 邀企業認購、代釀代儲 每年用米12萬斤

記者王峻祺／專題報導

隨著國人飲食習慣改變，台灣稻米年產量過剩，宜蘭首家取得財政部國庫署製酒許可執照的民營「中福酒廠」，廿年來逐步將釀酒廠轉型為農產加工平台，每年協助農民去化約十二萬斤剩米危機，近五年與學界合作將廢棄米糠製成「米糠酒」驚豔國際，奪下世界「雙金獎」殊榮。

米銀行概念 以釀酒技術支持在地農業

職業軍人退伍的中福酒廠負責人馬何增，面對台灣人食米量下降，提出一套結合CSR（企業社會責任）的創新解方，以「米銀行」概念，邀請企業認購、酒廠代釀，幫助農民消化過剩稻米，用釀酒技術支持在地農業。

馬何增說，米酒與高粱酒稅率相同，若立刻出廠需繳納高額稅金，透過「代釀代儲」，酒液在未裝瓶出廠前無需繳稅，企業可將酒存放三至五年熟成，熟成後酒品再分批分期裝瓶，作為企業贈禮或員工福利，不用一次性繳交稅金，可降低資金壓力。

產學合作 米糠釀酒奪世界「雙金獎」

一甕酒約需二千斤白米釀製，中福每年產能可承接廿四至廿五甕代釀訂單，不僅穩定酒廠營運，更為在地稻農提供銷售出口；馬何增也和耕莘健康管理專科學校合作，將碾米後的米糠，變身為高價值「米糠酒」，讓農業廢棄物華麗轉身。

助農友發展循環經濟 帶動農村創生

耕莘專校副校長黃秉炘說，米糠酒計畫初衷是想為農友發展循環經濟、為米糠增值，帶動農村創生，意外發酵後的撲鼻酒香及獨特口感大受歡迎，經釀造堆疊出迷人的金柑、七里香氣及鹹甜回甘味。

隨著米酒生產技術穩定、名聲遠播，各地小農也帶著自家過剩農產品尋求合作。黃姓稻農說，中福是在地小農的最強後盾，代工完成交貨後再收費模式也減輕農友負擔，除了是推動地方創生的橋梁，還開拓農產加工新出路。

☆飲酒過量有害健康☆

中福酒廠隱身在宜蘭三星鄉田間。（記者王峻祺攝）

中福酒廠創辦人馬何增邀請企業認購、酒廠代釀，直接幫助農民消化過剩稻米，支持在地農業。（記者王峻祺攝）

