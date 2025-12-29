古坑青農重振茶產業 開發雲嶺沁紅、Gaba茶

古坑桂林新研發的「雲嶺沁紅」是一款冷泡專用茶。（記者黃淑莉攝）

回鄉整理閒置茶園 結合傳統與科技開發特色茶

記者黃淑莉／專題報導

台灣茶葉種植面積約一萬二千萬公頃，年產茶葉一萬三千噸，一年產值約三百億元，因人口老化、勞力短缺、極端氣候衝擊，還有國際競爭、消費者習慣轉變等威脅，台灣茶產業面臨挑戰及轉型，一群二代、三代年輕茶農回鄉，在傳統產製過程引進智慧科技、創新思維，開發出有自己茶園風味的「精品茶」，為茶鄉注入新活力。

雲林科技大學淺山USR團隊在日前舉辦一場「茶鄉特色茶品開發與社會實踐人才培力經驗交流」活動，來自北中南各地青年茶農分享返鄉做茶的經驗及介紹他們親手做的精品茶。

雲林古坑也曾是國內重要種茶區，這幾年一群茶鄉子弟回鄉重新整理閒置茶園，結合傳統與科技技術開發特色茶，希望能重振古坑茶產業，吸引青年返鄉，讓移居來的人認同新故鄉。

引進新型果乾冷凍乾燥機處理茶葉

古坑桂林社區透過產官學合作開發名為「雲嶺沁紅」的凍乾紅茶，把桂林的茶葉，由茶葉改良場南部分場指導改善紅茶製程，再引進最新型的果乾冷凍乾燥機處理茶葉，最後再熟成。

雲嶺沁紅只要冷泡10分鐘就有味道

雲科大淺山USR團隊計畫共同主持人助理教授劉雯瑜表示，「雲嶺沁紅」是一款冷泡專用茶，桂林是淺山茶區，烏龍茶做不贏高海拔，紅茶台灣現況量太多，但年輕人喜歡冷泡茶，因此鎖定冷泡市場，透過凍乾技術，讓茶葉浸泡時可接觸水的面積變多，大幅縮減了冷泡茶需要等待時間，現在市售冷泡茶大約要放置一夜才有茶味、香氣，雲嶺沁茶只要十分鐘就有味道，且外觀與茶湯色澤都是紅色，讓紅茶真的是Red Tea。

Gaba茶 成功出口俄羅斯、土耳其

除桂林開發自己特色的茶，海拔一二〇〇至一八〇〇公尺的草嶺石壁茶農陳榮彬不捨茶園閒置返鄉十四年，把石壁茶變成具有保健的機能茶Gaba茶，他花了好幾年研究Gaba茶，把石壁地種的烏龍茶、金萱改變製程，透過厭氧發酵製成含有「γ-胺基丁酸」（Gaba），因製程繁複，一天只能生產三〇〇台斤，且為確保品質與安全，每批茶都送檢驗，確定品質穩定後才上市，甚至成功出口到俄羅斯、土耳其等地。

石壁茶農陳榮彬返鄉14年，致力研究Gaba茶，現已外銷到多國。（記者黃淑莉攝）

