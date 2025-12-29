為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    鄭成功、媽祖同船 再現登陸鹿耳門

    2025/12/29 05:30 記者王姝琇／台南報導
    鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」，重現歷史場景。（記者王姝琇攝）

    鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」，重現歷史場景。（記者王姝琇攝）

    暌違卅二年，鹿耳門天后宮昨天再度辦理鄭成功聯合會年會，為彰顯鄭成功登陸北汕尾的史蹟，加碼舉辦「溯源尋根．鄭成功登陸鹿耳門」歷史活動，鄭成功與媽祖相隔三六四年再度「同船」重現歷史場景，意義非凡。

    嘉義縣溪口開元殿開台聖王鄭成功與鹿耳門天后宮三媽，開路鼓引領、兩百餘人陪同登船，重現鄭成功獲媽祖神威庇佑渡過黑水溝登陸鹿耳門歷史場景。鹿耳社區理事長蔡登進表示，力邀來自全國祀奉鄭成功的宮廟代表參加登陸體驗，當年開台聖王攻打荷蘭人時，就是恭請媽祖金身隨艦，五百多艘戰艦才得以成功度過黑水溝，是根據歷史紀錄重演。

    鄭成功登陸體驗在眾人祝禱潮汐滿潮、燒化疏文後，兩百多位參加者依序登上八艘管筏改裝的艦艇展開體驗，登岸後參加者踏尋昔日鄭成功登陸的歷史足跡，並步行前往鹿耳門天后宮參香，隨後進行秋祭大典，席開三百餘桌共襄盛舉。雲林大埤豐田村成功廟方表示，換裝體驗鄭成功登陸文化活動是很難得的經驗，過去都沒參加過類似活動，感覺很有意義。

    現場《媽祖庇佑．鄭王復台：黑水溝傳奇桌遊交流賽》，結合媽祖信仰、鄭成功開台歷史與影視IP改編教育桌遊，透過互動體驗，讓民眾以嶄新方式認識開台歷史，呈現玩中學、遊台灣、學台語，將傳統信仰與當代文化創意的跨界融合。

    鄭成功聯合會年會活動昨加碼舉辦「鄭成功登陸鹿耳門」歷史體驗。（記者王姝琇攝）

    鄭成功聯合會年會活動昨加碼舉辦「鄭成功登陸鹿耳門」歷史體驗。（記者王姝琇攝）

