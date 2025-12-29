梅嶺梅花提前開 預估元月中旬盛開

梅峰古道上的洋紅風鈴木盛開，艷麗的美景，令人流連。（許鴻文提供）

受到大陸冷氣團的影響，國內一些高山開始降雪，知名的台南楠西梅嶺風景區，中海拔處的梅花也提前綻放了，適逢週休，已有遊客上山先睹為快，當地農民說， 元旦假期有機會欣賞到早花的梅花。

福來老梅園 枝頭如白雪點綴

梅嶺中海拔處已見梅花蹤影，在「大湖桶」聚落福來老梅園一帶，以「阿榜」品種的梅樹為主，在連日低溫的催化下陸續開花，枝頭上猶如白雪點綴，為冷冬的山區增添浪漫氛圍，楠西商圈發展協會常務監事陳居峰提到，除冷氣團的威力，耶誕節之前，山區有一波明顯降雨，正好滋潤了梅樹，也發揮助攻的效果。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，阿榜的開花期較早，只要冷氣團的威力夠，容易催出盛放美景，當地的梅樹品種還有「萬傳」、「青心」與「石塔」， 以後者栽培最多，佔了八成以上，近年來還有新植的「胭脂梅」，各具特色，每到花季，都吸引觀光客朝聖。

二層坪梅峰古道 花季正展開

不僅中海拔大湖桶的阿榜，許鴻文場勘發現，高海拔「出水仔」的青心也陸續綻放，相互呼應，他提到，目前風景區除了白梅，「二層坪」的梅峰古道花季也正展開，包含洋紅風鈴木與紫牡丹等，令人驚艷，為綠色林蔭增添繽紛色彩，到了農曆年後則有杜鵑，四月份為熱門的螢火蟲，觀光亮點接力上演，歡迎大家遊賞。

伍龍步道早花梅樹 元旦綻放

許鴻文指出，伍龍步道上近千公尺高海拔處的早花梅樹，枝頭上已見密集的花苞，元旦可望綻放，至於數量最大的中期花，推估盛開美景在元月中旬，並將進入賞梅季的重頭戲。

梅嶺「出水仔」等高海拔處已見梅花開。（許鴻文提供）

