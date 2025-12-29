賴清德溪湖參香 籲支持陳素月接棒縣長

總統賴清德（中）談及明年彰化縣長選舉，希望立委陳素月（左一）當選，國民黨立委謝衣鳯（右二）只能苦笑，神情略顯尷尬。（記者陳冠備攝）

總統祝福黨內初選出線 謝衣鳯表態參選彰化縣長

總統賴清德昨天南下彰化溪湖福安宮、永安宮參香祈福，為今天起展開的建醮活動暖身。賴總統致詞時強調，希望鄉親支持民進黨立委陳素月，「讓她能接棒（國民黨籍）王惠美縣長」，他還突然「祝福」國民黨立委謝衣鳯能在黨內初選順利出線。謝衣鳯事後表示；她選擇表態參選縣長，是有利於國民黨與謝家的整合，減少基層的焦慮。

請繼續往下閱讀...

溪湖建醮24年一科 今起展開

賴清德表示，溪湖建醮廿四年一科，是地方極具指標的宗教盛事，受廟方邀請前來參香，他是以總統身分向傳統信仰致意、為地方祈福。他肯定民進黨彰化縣立委在國會為彰化爭取建設、推動政策的努力，並特別點名可望被民進黨徵召參選彰化縣長的陳素月，長期深耕地方、熟悉縣政，期許「讓她能接棒王惠美縣長」，對此，在旁的王惠美微笑以對。

不過，最讓現場莞爾的是，賴清德在談完民進黨布局後，話鋒一轉，提到國民黨也將舉辦縣長提名初選，隨即看向一旁的謝衣鳯，以輕鬆語氣表示「也祝福謝衣鳯委員順利出線」，引發現場一陣笑聲與掌聲。謝衣鳯在台上雖維持禮貌微笑，但在總統希望陳素月當選時，謝衣鳯苦笑還微微翻了一個白眼，神情略顯尷尬。

謝︰利於國民黨與謝家整合

謝衣鳯指出，她早就在總統到達溪湖之前，就已表態願意挑戰明年彰化縣長寶座，以利於黨中央與謝家的整合，也希望黨中央出面主導與協調，一切按照黨的機制來走。

至於民進黨先前舉辦「類初選」民調結果，陳素月與謝衣鳯對比式民調，陳呈現領先局面，謝衣鳯認為這是內參民調，參考就好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法