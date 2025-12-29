台中大里排水溝遭染紅 民眾疑工廠偷排

台中大里區國中路一條排水溝，26日下午疑似有人偷排廢水，將整條排水溝染成紅通通，民眾盼追出元凶開罰。（民眾提供）

台中市大里區國中路一七六巷旁一條灌排兩用的排水溝，廿六日下午四點多，民眾突然發現整條排水溝被染成鮮紅色，懷疑有不肖工廠偷排廢水影響環境，大元里長林瑞興接獲訊息趕緊通報公所和環保局，環保局稽查人員約一個小時到場後，發現水質已變清澈，經採樣水質無異狀，民眾希望環保局往上游追查，揪出偷排元凶重罰。

林瑞興表示，廿六日下午四點多接獲里民通報，里內的國中路一七六巷旁的排水溝，原本清澈見底，突然變成整條紅通通，綿延數十公尺，懷疑有不肖業者偷排廢水影響環境，希望能揪出元凶重罰。

林瑞興表示，該條排水溝以前是灌溉溝，近年雖已沒有灌溉功能，但仍是區域排水，並銜接中興大排，獲報後立刻通報公所及環保局，稽查人員回報約一個多小時到場後水質已恢復清澈，但希望大家珍惜愛護環境，尤其是業者應遵守法律規範處理廢水，勿隨意排放製造污染。

市府環保局環境稽查大隊股長姚宗育表示，當天下午接獲通報，稽查人員約六點到場，當時溝渠已經恢復清澈，經採水檢測水質均正常，稽查人員往上游查緝，因均是暗管暫未查獲可能的排放工廠，將向水利局調閱資料，鎖定可能的排放工廠持續進行查緝。

