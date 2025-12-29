機車一位難求 中市規劃多形式停車格

市府為增加機車格，也規劃了汽機車共享停車格。（記者蘇金鳳攝）

數量約為車格10倍 交通局︰除直式 還有斜向停、機車彎、汽機車共享

記者蘇金鳳／專題報導

台中市機車數年年增加，截至今年九月，數量達一八九．五七三七萬輛，但機車格位只有十八．四四一二萬格，遭外界質疑因格位嚴重不足，致亂停嚴重；交通局指出，機車格位並非不夠，因機車族喜歡就近停車，很多格位常空著，但為滿足停車需求，市府二〇二二年起規劃多形式的停車格，除了直式，還有斜向停、機車彎、汽機車共享，而斜向停車格更是由中市率先推動。

學者︰規劃短中長期政策紓解

逢甲大學運輸與物流學系助理教授黃彥斐表示，廣設機車格非解決良策，短期市府可設「攔截網」，在尖峰時指引騎機車去夜市或商圈民眾，把車停在外圍停車格，其次，若是收費的停車格就發行便宜的月票，讓民眾願意停遠一點的停車格，而長期應讓民眾養成搭公車、捷運，少騎機車、開車。

議員︰格位嚴重不足 造成亂停

根據交通部調查，二〇二四年台中市民外出使用的運具，機車最高，達四十九．八％，自用小客車卅二．四％；中市議會交通地政委員會召集人陳政顯表示，中市機車數量是停車格的十倍，格位嚴重不足，造成停車亂象，市府在規劃路外及路邊的汽車停車格，也應將機車格位納入考量。

機車族︰分配不均 商業區最缺

一位張姓機車族表示，機車格位分配不均，尤其商業區嚴重不足，就算願意付費停車也無處停，被迫只能亂停。

交通局長葉昭甫表示，台中市機車數二〇二四年比二〇二〇年成長六．八六％，停車格也成長十八．二六％，但仍然無法趕上機車數，機車族基於方便就近停車，造成停車亂象，市府為顧及行人的權益及機車族的需求，規劃了多形式的停車格位。

交通局表示，過去都是直式停車格，但受限道路路寬巷弄無法劃設，因此因地制宜，規劃斜向停車，還有機車彎及汽車機車共同停車格位，在文心路有六十度斜停格，大光街、公益路則有四十五度斜停車格，考量文心路車流較多，機車可安全出停車格，該路段甚至規劃一處車頭向前的六十度斜向停車格。

台中市府規劃多形式機車格停車格，在文心路規劃唯一的機車朝外的六十度斜向停車格位。（市府提供）

