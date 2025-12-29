為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    建照、雜照 高市放寬可展延

    2025/12/29 05:30 記者葛祐豪、侯承旭／高雄報導

    央行限貸令下房市急凍，高市府今年曾發函建築物於今年底前領得建照者，可申請延長兩年；高市府日前再度發函，明年底前領得建照者，可再申請延長兩年，挨批「替建商解套」；市府則澄清是針對前經濟環境與產業困境的務實措施。

    根據財政部統計，今年前十月高雄市不動產業累計營收為一二八四億元，與去年相比衰退達三成五，六都最慘。

    今年中，高市建管處發函給不動產開發公會等單位，指因應美國關稅、中東戰爭、缺工缺料等，於二〇二三年起到今年底期間，領得高市建築執照或雜項執照，可申請延長兩年。

    半年不到，市府建管處廿六日再度發函，因應限貸令、土融限期開工、缺工缺料、營建餘土去化困難等，於明年底前領得建造執照或雜項執照且屬有效者，得申請延長兩年。

    外界批評，今年房市大幅萎縮，但房價僅持平或小跌，市府兩度放寬建照展延，是變相助長炒房。

    房產業者表示，銀貸卡關，央行又對土地融資設有十八個月限期開工令，這項「建照特赦令」緩解解建商資金壓力有一定幫助，且已有十四縣市宣布可展延；市府則強調，此政策並非鼓勵房市炒作，延長建照完工期限的申請，仍需依法提出，市府會持續監督工程公共安全，並防止不當囤積或投機。

