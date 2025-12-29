左營果貿社區 鳥籠建築被稱「小香港」

果貿社區每天最熱鬧的時刻是清晨早市。（記者李惠洲攝）

記者李惠洲／專題報導

高雄左營軍港培育許多軍官將領，也是保衛台灣的重要基地，大大小小的眷村聚落在左營開花。果貿三村是一九六五年海軍在左營設置的二十五個眷村之一，當時可容納約兩千餘名住戶，是南部最大的眷村，因老舊眷舍逐漸不敷使用，軍方核定眷村改建計畫，將果貿三村改建為集合式住宅，並於一九八四年完工，稱為「果貿社區」。

13棟大樓 橫跨3里近萬人

果貿社區建築共分成十三棟大樓，橫跨左營區三個里，包含果貿里、果惠里與果峰里，住了近萬人，每一棟大樓如軍營般都有編號，其中最大特色就是第八、九兩棟半圓弧形呈現雙Ｃ狀的建築，從下往上看形成同心圓，是整個社區最高的兩棟，樓高約十八層，居住面積依照軍階而不同，從外面看就像是鳥籠蜂窩式集合建築，加上每戶都加裝鐵窗，外觀看起來猶如「籠屋」，就像置身地狹人稠的香港，所以果貿社區又稱為「小香港」或「台版九龍城寨」，近年來吸引許多觀光客來拍照打卡，陸續有電影來取景，歸亞蕾等知名藝人都出身於此。

果貿社區第七棟幹部張新旻棟委表示，當時果貿要改建時，曾舉辦建築設計比賽，最後是採用第二名的設計藍圖；彎曲的建築設計，從高空來看果貿社區如八卦陣的概念，以第八、九棟半弧形為中心，每棟分成內外圈，加上頂樓女兒牆也刻意架高，以及彎曲的窗戶角度，可防止高樓住戶窺視左營軍港的動態，當年是保密防諜的最佳設計。

除了建築特色外，果貿社區匯集大江南北的飲食文化，像是「寬來順」、「左營果貿來來早點」、「孟記早點」、「美紅豆漿」、「果貿吳媽家水餃」、「道地蔥油餅」、「村子口麵點」等，每逢假日天未亮每家店都出現人龍。

果貿社區改建後重新設計，其中第八、九兩棟為社區最高的建築，以其獨特的雙C狀圓弧設計聞名。 （記者李惠洲攝）

