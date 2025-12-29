中央總預算卡關 賴瑞隆：衝擊大林蒲遷村

「新材料循環產業園區」位於小港區大林蒲（紅框處）與南星計畫土地，總面積約二六二公頃。（高市都發局提供）

列為新興計畫的高雄新材料循環產業園區 申設計畫60億元將受影響

中央政府明年度總預算立法院至今尚未審議，若總預算未能及時通過，共有二九九二億元新興、新增及部分延續性計畫無法動支，其中，列為新興計畫的高雄新材料循環產業園區，申設計畫六十億元也受影響；對此，立委賴瑞隆擔憂將衝擊大林蒲遷村明年進度，受害的是上萬戶市民遷村時程及權益。

產業園區262公頃 部分位於大林蒲

新材料循環產業園區是中央核定推動的全國循環專區試點計畫，位於小港區大林蒲、邦坑及鳳鼻頭地區與南星計畫土地，總面積約二六二公頃；園區將導入高值化材料、次世代半導體材料、循環再生與能源共生等產業。

800億用於大林蒲土地取得與安置

依經濟部規劃期程，新材料循環產業園區預計於明年底完成報編，一一六年起辦理土地取得與遷村作業，一二〇年啟動開發，一二二年廠商進駐。全案總經費約一五一九億元，其中約八百億元用於大林蒲土地取得與安置作業，由經濟部籌編。

行政院主計總處指出，新材料循環產業園區申設計畫，由中央自辦六十億元，是為解決大林蒲長年被重工業包圍下的環境問題，透過遷村改善居民生活品質，若總預算卡關，將影響大林蒲一．一萬戶遷村及延宕循環經濟專區進程。

立委賴瑞隆表示，十年前推動大林蒲遷村，爭取到行政院核定八百億元計畫，如今立法院遲遲不審總預算，園區六十億元經費將無法如期推動，被犧牲的是遷村時程及鄉親權益，呼籲藍白勿再卡關總預算。

總預算完成審議 新增計畫才得動支

市府則表示，依預算法規定，年度新增計畫須待總預算完成審議後才得動支，延續性計畫支出超過上年度預算部份，也無法動支。高雄爭取中央補助有長照、育兒津貼、社福、社會安全網、捷運黃線、小港林園線、治水、教育支出等攸關民生及基礎建設，如果明年度中央總預算案未能如期通過，恐無法推動。

