屏縣萬丹大排 將設6台抽水機

每次颱風大雨高屏溪水暴漲時，萬丹鄉灣內灣村等地區的村民就擔心萬丹大排的溪水無法排出高屏溪，可能造成村落大淹水，往往半夜怕到不敢睡覺，今年在立委徐富癸、縣議員許展維等人的爭取下，明年將設立六部移動式抽水機，洪汛期不再擔心受怕了。

萬丹大排是萬丹鄉主要溪流，溪水排入高屏溪，縣府設立有萬丹水圳，以控管萬丹大排溪水能流入高屏溪，但遇到大雨或颱風時，高屏溪水暴漲，水位高於萬丹大排，造成萬丹大排的溪水無法排入高屏溪，水位上漲後反而倒灌入灣內等村落，淹水曾達到二到三公尺的慘況。

因此每到大雨或颱風來襲，灣內村長陳玉意就到萬丹水圳當起看守人，注意移動式抽水機的抽水情形，一發生故障就要馬上通知水利處等相關單位，並且通知村民應變措施，相當的辛苦，而村民也都很擔心，不斷的要求縣府設立抽水站。

陳玉意表示，萬丹水圳因為沒有設立固定式抽水站，所以洪汛及颱風來襲時都是臨時抽調移動式抽水機來抽水，但往往阻礙交通，明年三月完工後，抽水平台可以放置六部的移動式抽水機協助抽排萬丹大排的水排入高屏溪，明年汛期總算可以讓村民放心了。

