屏鵝公路測速 警：短期內不增加

測速照相讓駕駛人開車壓力變大。（記者葉永騫攝）

70公里設4支照相桿、2處區間測速

記者葉永騫／專題報導

屏東縣觀光要道屏鵝公路從國道三號南州交流道到墾丁距離約七十公里，共設有四支測速照相桿及二處區間測速設備，是否過於密集，影響民眾旅遊意願，看法不一，屏東縣警局特別公告全縣所有測速照相地點，希望能化解外界誤解，並強調短期內不會再增加測速照相的數量。

議員：測速太多 恐害到觀光業

屏東國旅明顯下滑，屏東縣議員張榮志等人批評屏鵝公路南下到墾丁的測速照相太多，恐讓恆春半島低迷的觀光業雪上加霜。

住恆春的張小姐說，以前到高雄只要花一個多小時，現在測速照相這麼多，時間變成要二小時以上，若遇到塞車更是苦不堪言，她認為測速照相能降低車禍功能有限，不遵守交通規則才是事故主因，政府應加強交通安全教育。

民宿業者：遊客怨測速照相太多

屏東縣民宿協會理事長余松華認為，墾丁的問題也是國旅的問題，主要還是交通的便利性，到墾丁只有一條路，假日又容易塞車，拖長遊覽車司機工時，旅遊成本因而增加，加上很多人抱怨測速照相太多了，更降低了遊客到墾丁的意願，政府有必要增加交通基礎建設，讓國旅更便利。

警公布全縣36支 未特別密集

屏東縣警局交通隊為此公布全縣只有三十六支測速照相桿在運作，從三號國道南州交流道南下接台一及台二十六線到墾丁，全程約七十公里，只有四支測速照相桿及二處區間測速在運作，密度並沒有特別高，也不是為了抓超速搶錢，是為提醒用路人注意車速，防止超速釀成事故。

屏東縣長周春米表示，今年十一月間恆春才發生特斯拉高速行駛造成一死七輕重傷慘劇，說明設置測速照相設備有其必要性，到屏東旅遊，一定要避免開快車造成意外。

面對外界批評測速照相密度過高的疑慮，屏東縣警局強調短期內不再增加測速照相設備的數量，明年再視交通狀況進行滾動式檢討。

民眾認為，墾丁的好山好水，因為測速照相讓人覺得旅途變遙遠。（記者葉永騫攝）

