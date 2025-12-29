季連成宣講防災 指日本較積極

行政院政務委員季連成到台東宣講防災。（記者劉人瑋攝）

行政院政務委員季連成昨前往台東天后宮進行防災宣講，並以北捷殺人案、馬太鞍溪災情及日前東台灣二起大地震為範例，其中公部門未能及早、定期檢視防災，以及台灣民眾對災害態度「颱風往海邊跑、地震往屋外跑」比對日本。他說，日本公、民防災積極，日本人做得到，我們也能。

由於季連成本為台東子弟，到國中都在台東就讀，其花蓮救災表現讓鄉親共睹，昨活動後被遠地而來的民眾包圍合照、要求簽名，「小橘書」成他簽名本。只是當他拿出日本避難手冊「小白書」，遠比「小橘書」厚了數倍讓民眾無不低聲驚呼，原來日本的手冊如此之多，小橘書已是精簡許多。

季說，日本家庭多備有防災包且內容豐富，甚至有輕便馬桶可壓縮後攜帶，特製飲用水甚至保存期限達十多年，另外就危機意識，日本遇到地震、颱風會往高處跑或留屋內，與台灣人往空曠處或海邊跑、觀浪不同。

面對不同災害需要有不同應變方式，但有所反應最為重要。季連成解釋，多數時刻，遇到災害留屋內最妥當，其中空襲有飛彈或無人機來襲需往地下躲避，並在至少二道牆後抵擋空襲破片。

