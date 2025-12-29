為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    季連成宣講防災 指日本較積極

    2025/12/29 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    行政院政務委員季連成到台東宣講防災。（記者劉人瑋攝）

    行政院政務委員季連成到台東宣講防災。（記者劉人瑋攝）

    行政院政務委員季連成昨前往台東天后宮進行防災宣講，並以北捷殺人案、馬太鞍溪災情及日前東台灣二起大地震為範例，其中公部門未能及早、定期檢視防災，以及台灣民眾對災害態度「颱風往海邊跑、地震往屋外跑」比對日本。他說，日本公、民防災積極，日本人做得到，我們也能。

    由於季連成本為台東子弟，到國中都在台東就讀，其花蓮救災表現讓鄉親共睹，昨活動後被遠地而來的民眾包圍合照、要求簽名，「小橘書」成他簽名本。只是當他拿出日本避難手冊「小白書」，遠比「小橘書」厚了數倍讓民眾無不低聲驚呼，原來日本的手冊如此之多，小橘書已是精簡許多。

    季說，日本家庭多備有防災包且內容豐富，甚至有輕便馬桶可壓縮後攜帶，特製飲用水甚至保存期限達十多年，另外就危機意識，日本遇到地震、颱風會往高處跑或留屋內，與台灣人往空曠處或海邊跑、觀浪不同。

    面對不同災害需要有不同應變方式，但有所反應最為重要。季連成解釋，多數時刻，遇到災害留屋內最妥當，其中空襲有飛彈或無人機來襲需往地下躲避，並在至少二道牆後抵擋空襲破片。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播