北市39件地震災情 基隆檢測橋梁無異常

廿七日深夜宜蘭外海地震，台北市也感受到明顯的震度跟搖晃；台北市災害防救辦公室共接獲卅九件停漏水、房屋毀損等輕微案件通報，多數第一時間處理完畢，一處漏水案因擔心夜間施工擾民，安排於昨天日間施工。另勞檢處也針對府前跨年晚會舞台及各建築工地塔吊進行巡檢，確認一切正常。

災防辦累計接獲卅九件通報，多為輕微災情，包括瓦斯管線漏氣及毀損九件、停水漏水十四件、交通號誌損壞一件、建物輕微受損六件、圍牆倒塌兩件、其他如電梯受困兩件、屋內門受損四件、水塔傾斜一件。

台北市長蔣萬安昨出發到上海前受訪表示，北市的災情多為停漏水、房屋毀損等輕微案件共卅九件，幾乎第一時間就處理完畢，一處漏水案因擔心夜間施工擾民，於昨天日間進行處理。

北市災防辦提醒，地震過後，部分微電腦瓦斯表可能會自動切斷，如有自動切斷機台中間紅燈會閃爍，民眾可旋開黑色蓋子後長按即可重啟瓦斯開關，紅燈不會再閃爍；重啟前，瓦斯爐以及熱水器的瓦斯都須先關閉。

另，基隆市政府工務處第一時間啟動橋梁巡檢機制，昨天針對和平橋、中正高架橋、成功陸橋、三十一號橋、中山橋、水長橋等六座橋梁進行震後巡檢作業，六座橋梁巡檢結果，確認結構安全。

基隆市工務處長簡翊哲指出，若後續橋梁巡檢工作，有發現結構有安全疑慮，會再進一步做緊急處置，昨天巡檢沒有異常狀況出現。

另外，基隆市教育處轄下的基隆市高中以下各級學校，經過各校總務處回報，目前並無傳出校園有災情或人員傷亡；僅有仙洞國小校門口的百年老樹，原本就略有傾斜，將等下週請樹醫生到場實地場勘，再來決定如何處理。

