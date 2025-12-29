北市A1事故機車減 行人、慢車死傷增加

台北市行人、慢車事故增，台北市長蔣萬安要求提高對行人及慢車違規的取締強度。（記者何玉華攝）

台北市警察局交通警察大隊統計今年一至十一月交通事故A1（當下或廿四小時內死亡）人數，較去年同期減少，機車雖減少，但行人跟慢車死傷卻都增加；台北市長蔣萬安表示，這兩年汽機車禮讓行人，但部分民眾因此不再有馬路如虎口的意識，常低頭滑手機過馬路或不依號誌穿越，要求警方提高對慢車跟行人違規的取締強度。

汽機車禮讓行人 民眾降低警覺低頭滑手機

交大說明，行人死傷主要肇因未依標誌或標線穿越道路、穿越道路未注意左右來車。十一月死亡四人，其中三人超過八十歲，一例為清晨四點多未走行穿線；一例為騎腳踏車闖紅燈；一例為穿越道路時遭公車撞死，駕駛長轉彎有停止確認，但前門口站滿剛下課的學生，疑視線受阻釀成憾事。

蔣萬安日前在道路安全交通會報中指示公共運輸處，要求業者確實執行公車前後門禁止乘客站立，若有人站立，請駕駛長廣播請其離開，避免影響行車視野跟安全；此外，行人死傷呈冬高夏低的「微笑曲線」，目前進入年底、接近農曆年，警方要加強行人違規及車輛不停讓行人執法。

他也提到，汽機車禮讓行人，讓行人安全大幅改善，卻讓部分民眾降低警覺，過馬路仍低頭滑手機或不依標誌標線穿越馬路，因此要提高對慢車跟行人違規的執法強度。大家也要意識到台北市進入超高齡社會，即使車道亮起綠燈，也應耐心等候長者通過。

