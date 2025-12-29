為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北第一果菜市場冷鏈設施 盼明年五月完工

    2025/12/29 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    台北第一果菜市場改建工程，預計增設冷鏈設施，以延長農產品的新鮮度。 （記者王藝菘攝）

    台北第一果菜市場改建工程，預計增設冷鏈設施，以延長農產品的新鮮度。 （記者王藝菘攝）

    台北第一果菜市場改建工程，預計增設冷鏈設施，延長農產品新鮮度，同時將拍賣作業系統與網路系統化，讓作業流程更公開透明，降低農民風險盪幅。行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季昨視察台北第一果菜市場，卓榮泰致詞時表示，農業部全面支持導入冷鏈系統，但明年預算未定，還無法允諾補助額度。台北市副市長李四川於現場向卓榮泰表示，期盼中央確認核定計畫並裁示補助後，地方會盡快發包，盼在明年五月完工，八月至九月時搬遷。

    卓榮泰視察 將全面支持

    由於台北第一果菜市場已使用半世紀，因現在每日交易量達一千公噸，超過原先設計的六百公噸，還有拍賣卸貨場域、冷藏空間及停車位不足等緣故，因此提出改建計畫，工程分為兩期。台北市政府已投入經費興建第一期，仍在施工。台北農產運銷公司表示，已同步推動相關設施設備工程，預計於明年六月完工，第二期拆除中繼市場，興建魚類市場、中間銜接空間、架設設備還沒開始動工，其中批發市場營運核心的冷鏈設施，以及拍賣作業與網路系統，為目前最為迫切且關鍵建設項目，需農業部補助，包含拍賣作業系統與網路系統，以及低溫卸貨區及冷藏庫，根據市場處統計，需補助十三．六九億。針對中央補助額度，卓榮泰則表示，由於明年預算未定，還無法允諾補助額度。

    陳駿季說明，批發市場為供應到消費的最後一哩路，農業部近年投入經費協助建置冷鏈系統，為保持農產品品質，而北農是非常重要的消費地批發市場，經營的穩定性關係到北部消費者。他補充，在農業部評估下，北農新建設需有冷鏈保持品質，值得支持，農民產品送到消費者手上才會保持新鮮。

    行政院長卓榮泰（左五）昨天視察台北市果菜市場。 （記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰（左五）昨天視察台北市果菜市場。 （記者王藝菘攝）

