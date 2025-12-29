變壓器異常 北捷忠孝復興站外牆被炸凸

北捷忠孝復興站旁的變電站因電壓器異常爆火花，外牆遭炸凸，現場拉起封鎖線。（記者何玉華攝）

一二一九台北捷運連續攻擊事件發生後，又有民眾以雨傘拍擊車窗造成民眾恐慌奔逃，廿七日深夜芮氏規模七．〇地震強烈搖晃，餘悸猶存，忠孝復興站外的新復捷主變電站昨晨又「碰」一聲，傳出爆炸火警，濃煙竄出，消防局獲報不敢大意，提高派遣救援能量，出動廿輛消防車、六十五人救援，所幸火勢快速撲滅、無人傷亡。但建築外牆凸起的照片在網路流傳，引起擔憂，台北捷運公司系統處處長施政延說明，空心磚外牆被震波震凸，無損主結構安全。

地下室竄黑煙 幸無人受傷

捷運忠孝復興站外新復捷主變電站，昨晨傳出爆炸聲，地下室竄出黑煙，警報聲大響，民眾驚嚇之餘趕緊報警；消防局獲報捷運站旁傳出爆炸聲，濃濃的黑煙竄出，立即以三級大型火警等級派遣大隊能量出動救援，共出動指揮車三輛、消防車廿輛、救護車兩輛、六十五人前往救援，所幸火勢很快撲滅，無人傷亡。現場為四層樓建築物的一樓起火，燃燒面積約一平方公尺。

請繼續往下閱讀...

空心磚外牆震凸 無損安全

台北捷運公司說明，昨天上午九點四十分，行控中心收到忠孝復興站外新復捷主變電站火警警訊，維修人員立刻到達現場勘查，發現是主變壓器異常，產生瞬間火花，現場自動滅火設備立即啟動滅火，該處為無人變電站，無人員受傷。變壓器異常導致新埔站至善導寺站、松山新店線小南門站部分電梯、電扶梯短暫受影響，但行控中心隨即進行轉供電，恢復正常電力供應，列車運行未受影響。

北捷︰設備短路造成震波

網路上流傳變電站外牆被炸凸的畫面，施政延解釋，變壓器短路造成震波，將內部的粉塵震出來，震破玻璃、外牆凸起。凸起的磚牆不是主結構的牆，是汰換更新大型設備時，可敲開做為通路讓大型機電設備進出的空心磚牆，沒有承載建築結構負荷，不影響主結構安全。現場已經拉起封鎖線，北捷將設置臨時圍籬，在安全的情況下進行拆除及復舊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法