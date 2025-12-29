竹市地王 城隍廟旁中山路角地蟬聯

新竹市明年度地王出爐，由都城隍廟旁的中山路角地蟬聯，每坪151萬。（記者洪美秀攝）

每坪約一五一萬元 另巨城購物中心周邊漲幅較大

新竹市地王出爐了！市府地政處表示，一一五年公告土地現值及公告地價經地價及標準地價評議委員會日前評定，全市公告土地現值平均漲幅二．九三％，公告地價平均漲幅三．〇六％。最高地價宗地仍由城隍廟旁中山路角地蟬聯，每坪約一五一萬元，調整結果明年一月一日公告。

請繼續往下閱讀...

公告土地現值平均漲幅二．九三％

地政處表示，地價作業調查期間，考量不動產買賣移轉量、實價登錄資訊、內政部都市地價指數及民間房地市場調研機構發布資料。竹市整體市場呈現交易量下降、價格相對平穩態勢，經評議委員討論評定明年新竹市公告土地現值平均漲幅為二．九三％，調整後占市價比例為九二．〇六％。同時也一併評議每兩年調整一次的公告地價。經委員考量整體社會經濟情勢、民眾稅捐負擔能力及各區段間均衡性等因素，公告地價僅微幅調整三．〇六％，調整後占市價比例一九．五六％。經稅務局預估，明年地價稅約四十八％市民不受影響，另約卅九％增加稅額在三百元以下。

地政處表示，關埔地區光埔一期與關長重劃區等生活機能到位，交易熱絡；光埔二期重劃工程陸續完成，也帶動周邊價格與交易量，另巨城購物中心商業活動熱絡，都是此次漲幅較大區域。

公告地價平均漲幅三．〇六％

至於火車站前舊城區，考量人流與商業型態轉變，市府適度調整地價，期減輕稅負並促進區域活化。另公告土地現值及公告地價是課稅及相關費用計算依據，非市場交易價格。詳細調整情形可洽竹市幸福宜居網及地政處網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法