復興羅浮溫泉泡湯 角板山梅花零星開放

幕滿4年的羅浮溫泉湯池，截至上月底泡湯累計人數突破10萬人次。（記者李容萍攝）

近日氣溫偏低，桃園市復興區「羅浮溫泉湯池」迎來泡湯旺季，而「越冷越開花」的角板山梅園梅花已零星開出雪白梅花，枝頭上更多梅花含苞待放，桃園市政府風景區管理處一年一度的角板山梅花季系列活動，即將於明年一月中旬登場。

風管處長廖育儀昨表示，開幕滿四年的羅浮溫泉湯池，截至上月底泡湯累計人數突破十萬人，也從去年月平均泡湯二〇五五人次，到今年月平均泡湯增為三一二〇人次，增幅五十一．九％，而上個月單月更湧入四六三三人次，是開始收費以來的單月最多人次。

廖育儀說，羅浮溫泉湯池可同時容納一二〇人，泉質為富有豐富碳酸氫鈉的鹽泉，泡完後皮膚變得滑嫩又白，身心獲得舒緩，池區還有兒童遊戲池、賞景池，以及引流自小烏來溪流的冷水池等，廠商也提前公告羅浮溫泉湯池明年農曆春節連假期間，僅二月十四日至十六日休園三天，二月十七日（大年初一）開工至廿二日均正常營業。

角板山行館梅園面積約二公頃，種植二百九十六棵梅樹，每年十二月下旬至隔年一月是梅花盛開季節，是北台灣最大的梅園之一，讓許多遊客對角板山行館園區梅花季活動擁有浪漫回憶，隨著一波波冷氣團來襲，風管處預估明年一月中旬可迎來梅花盛開，梅花季系列活動也將登場。

