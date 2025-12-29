國土變異點 桃園5年累積5498處

桃園市5年來累積5498處國土變異點，經市府清查實際違規率約49.5%，針對違規案件皆會依法查處。（桃市府提供）

數量居全國第3 議員質疑 市府︰實際違規率不到半數 均依法查處

內政部國土管理署防止土地遭違法開發，運用衛星影像及遙測技術進行國土利用監測，倘若發現變異點，即透過國土利用監測整合資訊網平台通報地方政府配合查報確認是否違規，而桃園市近五年來累積五四九八處變異點，數量居全國第三，引發議員質疑；桃園市政府回應，桃市近年來開發案及公共工程案件持續成長，變異點較多，經清查實際違規率約四十九．五％，對於違規案件均依法查處。

桃園市議員朱珍瑤表示，高雄市先前爆發美濃大峽谷案，桃園市這五年來也被國土署發現有五四九八處地方國土明顯異常，經查證發現違規高達半數。

都計內違規多堆置土石方、整地及違建

對此，桃園市府都市發展局長江南志表示，桃園市變異點數查獲違規占比約四十九．五％、為全國第十；其中，去年經查證無違規案件為九六三案，約占五十八％，變異點案件中屬都市計畫內案件共三九一案，經查證違規數為一二三案，已依都市計畫法裁處七十三案，而違規樣態多數為堆置土石方、整地及違建，一旦發現濫倒廢土、廢棄物等情節重大案件，即啟動聯合通報稽查機制，除處以最高額卅萬罰鍰及查扣機具，拒不改善者則移送檢調偵辦。

市府地政局說，變異點僅表示地表有變遷，包含自然植被變化、農作物耕作變化、合法整地或興建建物等行為，這些都不屬違規樣態。而經查處違規案件樣態以新增建物約六十二％、鋪設水泥地坪約十八％、堆置土石方約十三％為大宗；違規個案面積最大為新屋區頭洲段七地號等廿八筆特定農業區農牧用地土地，現場堆置土石方作砂石場等使用行為，面積約七．二公頃。

環局︰疑似傾倒廢棄物通報 未發現違法

市府農業局指出，常見農地變異點樣態為興建鐵皮建物、鋪設水泥地坪、違規置放廢棄物或填入砂石塊、磚瓦等，若確認違反農業使用，即依農業發展條例移請相關主管機關依區域計畫法或都市計畫法核處。

而環保局受理國土變異點疑似傾倒廢棄物通報廿二件，但並未發現發現違法棄置廢棄物情形。

