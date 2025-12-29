林保署攜手苗縣府 守住綠鬣蜥北侵防線

苗栗縣是綠鬣蜥北侵重要防線，農業部林業及自然保育署新竹分署辦理「槍枝保養操作及射擊訓練」，攜手苗栗縣政府共同確保外來入侵種移除作業之人員安全與執勤合法性，並強化第一線即時應變能力，防止族群擴散與定殖。

綠鬣蜥於台灣南部已經氾濫成災，苗栗縣於二〇二〇年首次通報綠鬣蜥足跡，迄今總共移除四十九隻，今年就占了卅隻，集中在頭份市下興里、新華里及土牛里，中港溪流域及支流等區域，其中廿四隻由林保署新竹分署支援獵人移除。

新竹分署表示，依林保署「槍枝彈藥管理注意事項」規定，執行射擊勤務人員須完成年度訓練並取得合格證明。此次訓練內容涵蓋槍枝與彈藥安全操作、槍枝保養、霰彈槍及PCP空氣步槍與野生動物驅離槍之射擊應用、槍傷急救處理，及槍砲彈藥管理相關法規，協助第一線執行人員於勤務中兼顧作業效率與人員安全。

新竹分署強調，綠鬣蜥屬行政院列管之強勢外來入侵種，對原生生態、農業生產及公共衛生均具高度風險，也是造成生物多樣性下降的重要因素之一。移除是維護原生生態之必要管理手段，民眾如發現疑似綠鬣蜥等外來入侵種，可撥各縣市政府一九九九為民服務專線通報，或新竹分署（〇三）五二二四一六三。

