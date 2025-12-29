政院支持20億經費 中小學校園安全2年改善650案

高雄市正興國小以更堅固美觀的新欄杆設計，提升使用者行進的安全。 （教育部提供）

為了讓全國中小學生擁有更安全、更舒適、更充滿活力的學習場域，教育部國教署推動「公立中小學校園環境安全改善計畫」，獲政院廿億元經費支持，兩年來完成超過六五〇案，包括校園路廊排水改善、兼具安全與美感的鋁合金欄杆，以及教室防水隔熱工程等，將持續投入資源助各校改善學習環境。

屏東縣佳冬國中孩子每天行經的通廊原本因路面老化略顯不便，經排水改善後，雨天行走不再擔心濕滑。該校老師分享，孩子們在放學鐘響後成群結隊、毫無顧慮地穿梭於煥然一新的通廊時，「感覺校園整個亮起來」，更新後的動線也讓教室間的往返更順暢。

高雄市正興國小將鏽蝕的女兒牆更新為線條簡潔且更安全的鋁合金欄杆，並以鳥類意象的鏤空設計與校園彩繪互相呼應，讓環境增添童趣與美感。低年級孩子會邊走邊開心地說「像小鳥在陪我一起走路」，孩子在校園裡活動時更自在放心，家長也會佇足欣賞。

嘉義縣六嘉國中的教室在防水隔熱工程完成後，變得乾爽宜人，雨天也不再受滲水影響，該校老師分享：「孩子更放鬆，連說話的聲音也柔和了」，也願意在教室多停留，活動進行更順暢，學生也反映，上課時更容易專注，午後的倦意比以前減少許多。

