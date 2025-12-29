客家貢獻獎表揚 總統：持續推動客家六箭

總統賴清德（左三）昨出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章頒獎典禮」，強調政府將持續肩負傳承本土語言與多元文化的責任，在既有成果上推動「客家六箭」政策。（記者塗建榮攝）

總統賴清德昨表揚「二〇二五客家貢獻獎暨客家事務專業獎章」得獎者，他強調，政府將持續肩負傳承本土語言與多元文化的責任，在既有成果上推動「客家六箭」政策，從青年參與、數位應用、社區照顧到文化產業與國際推廣等面向深化扎根，讓客家文化傳承。

賴清德細數客家政績，包括成立客家青年諮詢委員會、客語數位應用範圍擴大、成立超過五五〇處「伯公照護站」，還透過「客食HA-FOOD」把客家飲食帶向世界，後續將透過影視、藝術與文化外交，將台灣客家的聲音傳得更遠、更廣，政府也發行逾廿八萬五千份客家幣，帶動語言互動並促進地方經濟。

行政院長卓榮泰也出席典禮，他舉例，苗栗高中在「青年百億海外圓夢基金」計畫支持下，今年帶領十四位學員前往大溪地訪查，綜合研究南島文化與客家文化的交會，認識客家移民在南太平洋島嶼落地生根的歷史，這就是實現總統「國際客家」政策的一環。

客委會主委古秀妃指出，許多得獎者年輕時便投入客家事務，甚至在客委會尚未成立、或在戒嚴時期就為理想打拚，得獎者不僅深耕客家，更將專業與一生的力量奉獻於民主、環保與人權等領域，皆對台灣社會產生深遠影響。

此屆客家貢獻獎共十三人獲獎，客家事務專業獎章有八十四人得獎，橫跨多種領域，包括「特別貢獻獎」圓山大飯店董事長葉菊蘭、荒野基金會創辦人暨董事長徐仁修、長年深耕人權工作者陳欽生等。「終身貢獻獎」則由推動巴西與全球客家事務的張永西、畢生致力學術研究的張維安拿下。

