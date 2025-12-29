7.0強震撼動全台釀1死／新北德音國小工友勘災 高處墜落不治

新北市德音國小工友林清南（左）1227強震後持鋁梯到廁所關閉水閥，不慎跌落撞及後腦勺身亡，檢警昨相驗，胞弟及義警隊友都很不捨。 （記者吳仁捷翻攝）

宜蘭外海前天深夜發生芮氏規模七．〇強震，全台有感，不幸造成一人死亡。新北市五股區德音國小六十二歲資深工友林清南勘災時，疑似從高處摔落重創頭部，送醫不治。中央氣象署提醒，未來一週須留意規模五．五至六．〇餘震，民眾應做好防震準備。

宜蘭前晚七．〇強震，全台多地最大震度達四級，很多人在睡夢中驚醒，網路社群被地震文洗版，「如同旱地拔蔥，很大一震」、「感覺比九二一還搖」、「真的超級大又久，搖到頭都暈了」，還有人沒有帶鑰匙就奪門而出，寒風中被關在門外，上網請求鎖匠協助開鎖。

請繼續往下閱讀...

新北警方昨凌晨獲報到校園勘災時，赫見林清南倒在廁所內，失去呼吸心跳，到院仍不治，警方勘驗、採證後，研判林男在勘災時發現廁所水管破裂，拿鋁梯上四樓廁所關閉水閥時，不慎從鋁梯摔倒撞擊後腦勺，檢警相驗初判墜落時頭部重創、失去救援時機而致命。

服務逾30年 主動返校巡視

林清南擔任國小工友，盡職的他以校為家，且事親至孝，照顧老母親，至今未婚；他熱心公益，擔任五股、德音派出所義警分隊隊員卅餘年，個性豪爽，從不缺席重要勤務，如今遭遇不幸，同袍不捨感慨失去一位好兄弟。

德音校方說明，林清南在校服務逾卅年，熟悉學校環境，廿七日深夜地震後心繫學校安全，主動返校巡視。校長李財福說：「林清南愛校如愛家，幾乎把學校當自己的家，每一次的颱風，或者是地震，他總是第一個跑到學校。」對於林男不幸離世，全校師生萬般不捨。

此外，交通方面，強震當下造成宜蘭東澳變電所跳脫，東澳地區一度有三四六五戶停電，宜蘭線鐵路礁溪到蘇澳新站有四列次班車停駛，二七五名旅客受影響。

蘇花公路落石砸車 2人逃劫

強震過後，蘇花公路沿線陸續發生落石，台九線一一六．一公里處東澳路段，昨上午七點多有賓士轎車行經，被長約廿五公分、寬廿公分的落石砸中，造成右前車頭受損，幸車上駕駛及一名乘客共二人毫髮未傷，逃過一劫。

蘇花公路東澳路段昨天發生賓士車被落石砸中，車上2人幸運逃過一劫。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法