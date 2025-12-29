前10月收載7項癌症新藥、擴增3項給付／衛福部：審查嚴謹 持續改革健保

衛福部醫審及藥材組長黃育文表示，衛福部了解醫界對於癌症新藥的期待，「審查程序嚴謹，署方腳步從未停歇。」。（記者田裕華攝）

對於醫界臨床醫師及病友團體期待健保制度對於癌症新藥給付速度更快、支持更多創新療法以滿足臨床需求，衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文表示，「審查程序嚴謹，健保署腳步從未停歇。」將持續進行健保改革，共創病友、產業、醫界、政府四贏。

黃育文表示，健保署二〇二四年共給付十九種癌症NGS基因檢測費用、推動平行送審機制，優先接軌NCCN國際治療指引Category1及Preferred Treatment癌症新藥。

黃育文還說，今年一月成立醫療科技評估專責辦公室，協助健保給付前之成本效益、財務衝擊等評估；今年二月推動癌症新藥暫時性支付方式，加速收載癌症新藥的可近性，至今年十月已收載癌症新藥七項及擴增給付三項，支出廿一．九億元，嘉惠三千五百名病友。

黃育文表示，肝癌治療方面，從二〇〇三年健保給付B肝抗病毒藥物起至二〇二三年，累積治療卅一．四萬人，治療比率約五成七，未來將持續修訂肝炎及肝癌用藥給付規定；肺癌及乳癌則接軌NCCN國際治療指引Category1及優先用藥首選治療，改善早晚期治療及預後；腸癌部分，健保已給付轉移性大腸癌第一、三、四線標靶藥品，補足第二線治療缺口及擴增免疫療法第一線治療。對於部分弱勢癌別新增治療藥物（如大腸直腸癌），也會排入共擬會議討論。

